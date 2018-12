ชี้ชะตา! ‘บิ๊กอ๊อด’ ยันเป้า ‘ช้างศึก’ ทะลุรอบแรกเอเชี่ยนคัพ 2019 ขู่ ‘ราเยวัช’ พลาดอีกทางใครทางมัน!

หลังจากที่ทัพนักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย พลาดท่ากระเด็นตกรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รายการ “เอเอฟเอฟ ซูซกิคัพ 2018” โดยรายการต่อไปทีมชาติไทยมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รายการ “เอเชี่ยนคัพ 2019” ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ในช่วงมกราคม 2562 ซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเอ ร่วมกับ เจ้าภาพ ยูเออี, อินเดีย และบาห์เรน นั้น

“บิ๊กอ๊อด” พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สำหรับศึกชิงแชมป์อาเซียน 2018อดีตก็คืออดีต ผ่านไปแล้ว ต้องเดินไปข้างหน้า พัฒนาในสิ่งที่ดีขึ้น ที่ผ่านมาอาจทำให้แฟนบอลผิดหวัง เสียดาย และตัวเองก็ผิดหวังไม่แพ้กัน อย่างไรก็ตาม กีฬามีแพ้ชนะ จะต้องไปสู่ระดับเอเชีย โดยสัญญาที่มีกับ มิโลวาน ราเยวัช ชัดเจนว่า ไม่นับผลในระดับอาเซียนมาพิจารณา สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ไม่น่าให้ความสำคัญมากเกินไป

“เงื่อนไขคือ เอเชี่ยนคัพ 2019 ดังนั้น ราเยวัช จึงต้องทำทีมในเอเชี่ยนคัพ 2019 ถ้าผลงานไม่เป็นไปตามตกลงก็ต้องพิจารณากัน จุดหมายคือต้องดีกว่าเก่าคือ เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ถ้าถึงแสดงว่าสอบผ่าน ถ้าไปไกลกว่านั้นก็ถือว่าเรื่องดี แต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็ทางใครทางมัน” พล.ต.อ.สมยศ กล่าว

ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.สมยศ ได้เดินทางไปเยี่ยมและดูแลความเรียบร้อยของสื่อมวลชนที่เข้าอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร FA Thailand Introductory Course ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม

พล.ต.อ.สมยศ กล่าวว่า สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ อยากให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับการเป็นโค้ช และอาจจะต่อยอดสู่การเป็นโค้ชต่อไป ซึ่งในอดีตมีการเปิดอบรมโค้ชน้อยมาก ปัจจุบันสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เปิดหลักสูตรอบรมโค้ชระดับต่างๆ ตั้งแต่ขึ้นพื้นฐานไปจนถึงระดับโปรไลเซนส์ เพื่อการพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างยั่งยืน และต้องมีโค้ชที่ดีเป็นอันดับแรก

ทั้งนี้ สำหรับฝ่ายพัฒนาเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ วางแผนจัดอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC Certificate Coaching Course ประจำปี 2562 เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนและนักกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงระดับประเทศ โดยจำแนก ดังนี้ คือ

AFC ‘Pro’ Diploma Coaching Course จำนวน 1 คอร์ส, AFC ‘A’ Certificate Coaching Course จำนวน 2 คอร์ส, AFC ‘B’ Certificate Coaching Course จำนวน 3 คอร์ส AFC ‘C’ Certificate Coaching Course จำนวน 15 คอร์ส และ FA Thailand Introductory Course จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 คอร์ส

สำหรับผู้สนใจให้ติดตามจากช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาเทคนิค สมาคมฯ โทร 0-2408-1523 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.

