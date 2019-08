แค่หน้าแก่! ‘เอเอฟเอฟ’ ออกโรงยันแข้งกัปตัน ‘ติมอร์ เลสเต’ ชุดยู15 ไม่ได้โกงอายุ

หลังจาก ทีมชาติพม่า และทีมชาติสิงคโปร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 2019 ที่ จ.ชลบุรี ประเทศไทย ยื่นเรื่องประท้วงต่อ สหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน (เอเอฟเอฟ) ฝ่ายจัดการแข่งขัน รายการดังกล่าวให้ตรวจสอบ เปาโล โดมิงโกส กาลี ดา คอสตา เฟรตาส กองหน้ากัปตันทีมชาติติมอร์ เลสเต ว่า อายุเกินโควต้า 15 ปี หรือไม่ เนื่องจากรูปร่างและฐานข้อมูลของนักเตะคนดังกล่าวปรากฏว่า มีอายุ 22 ปี

นอกจากนั้น ชื่อและหน้าตาคล้ายกับหนึ่งในผู้เล่นทีมชาติติมอร์ เลสเต ชุดที่ลงทำศึกเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ เมื่อปี 2018 รวมถึงรายการชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน (เอเอฟเอฟ) ฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้รับการประท้วงอย่างเป็นทางการ และได้มีการสอบสวน พร้อมกับพิสูจน์ตามกระบวนการแล้ว ก่อนออกมายืนยันว่า เปาโล โดมิงโกส กาลี ดา คอสตา เฟรตาส มีอายุอยู่ในเกไม่ได้มีอายุเกินแต่อย่างใด และสามารถลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ได้ต่อไป สำหรับ เปาโล โดมิงโกส กาลี ดา คอสตา เฟรตาส ยิงไปแล้ว 7 ประตูให้กับทีมชาติติมอร์ เลสเต U15

MEDIA STATEMENT

Protest against Timor Leste player dismissed

CHONBURI (4th August 2019)

– The AFF Ad Hoc Disciplinary & Ethics Committee ruled that the protest lodged by Myanmar and Singapore was unfounded and dismissed accordingly.

The player Paulo D. G. Da C. Freitas (Jsy No. 10) from Timor-Leste is deemed to be eligible to participate in the AFF U15 Championship 2019 in accordance with Article 5.1 of the AFF U15 Championship 2019 Tournament Regulations.

The ruling comes after a thorough and conclusive investigation by the AFF, based on the evaluation of documents and medical reports.

