ภาพประทับใจ! ‘สิงห์บลูส์-หงส์แดง’ ร่วมเตะฟุตบอลกับเด็กพิการขา ก่อนทำศึกยูฟ่า ซุปเปอร์คัพ

นักเตะทีมเชลซี และลิเวอร์พูล ร่วมทำกิจกรรมสุดประทับใจด้วยการเล่นฟุตบอลกับหนูน้อยพิการขาจากมูลนิธิการกุศลของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านการกุศลของยูฟ่า ที่โวดาโฟน พาร์ค นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา

สิงห์บลูส์ และหงส์แดง เตรียมที่จะลงทำศึกยูฟ่า ซุปเปอร์คัพ ที่โวดาโฟน พาร์ค นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี คืนวันที่ 14 สิงหาคม ตรงตามเวลาไทย 02.00 น. ซึ่งในโอกาสนี้ยูฟ่าได้นำบรรดาเด็กพิการขามาพบกับนักเตะดังของทั้งทีมเชลซี และลิเวอร์พูล ให้ได้เล่นฟุตบอลกันอย่างสนุกสนาน

กลายเป็นภาพประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กพิการขาทั้งสองข้างมือในการช่วยขยับตัวเล่นบอลกับแข้งเชลซี และลิเวอร์พูล รวมทั้งสต๊าฟโค้ชทั้งสองทีมทั้ง แฟร้งก์ แลมพาร์ด และเจอร์เก้น คล็อปป์ ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปแบบราบรื่นเช่นกัน โดยแต่ละทีมยังได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบรรดาเด็กๆ ทุกคนจากมูลนิธิของ ยูฟ่า เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

The Blues were joined by youngsters from the Turkish Sports Federation for the Physically Disabled at training today. ⚽️💙#SuperCup pic.twitter.com/dYtrq4hk6Y

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 13 สิงหาคม 2562