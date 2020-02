ต้องเลื่อนชั้น! ‘โค้ชโต่ย’ นำทัพขอนแก่นเปิดตัวลุยซีซั่น2020 ‘กษม’ ประกาศเป้าคืนลีกสูงสุด

“ทีเร็กซ์พิฆาต” ขอนแก่น เอฟซี เปิดตัวสู้ศึกไทยลีก 2 ฤดูกาล 2020 ภายใต้คอนเซปป์ “For the Game,for the World.Save China 2020 by the T-Rex” ที่บริเวณลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์

ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ประธานสโมสร กล่าวว่า สโมสรขอนแก่น เอฟซี ได้ตัว “โค้ชโต่ย” ศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย โค้ชดีกรีทีมชาติไทยเข้ามาคุมทีม รวมถึงได้ทีมงานสต๊าฟโค้ช และนักฟุตบอลฝีเท้าดีเข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง ซึ่งเป้าหมายในปีนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะต้องก้าวไปสู่ลีกสูงสุดให้ได้ สุดท้ายนี้ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนที่ให้การดูแลทีมขอนแก่น เอฟซี เป็นอย่างดีเรื่อยมา รวมถึงแฟนคลับที่น่ารัก เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่การเลื่อนชั้นได้อย่างแน่นอน

สำหรับรายชื่อนักเตะขอนแก่น เอฟซี ชุดสู้ศึกไทยลีก 2 ฤดูกาล 2020 ประกอบด้วย นริศ ทวีกุล, มุสตากีม ยูโซะ, รณชัย สุขุม, ศราวุธ เกิดศรี, พรหมมินทร์ แก้วสง่า, ศราวิน แสงรา, นวมินทร์ ชัยประเสริฐ, สมประสงค์ พรมศร, เซยะ ซูกิชิตะ, จักรกริข จิตรสบาย, พงษ์พัฒน์ เอกดาแสง, นพรัตน์ สกุลอ็อด, ปัญญา ศรีดา, กฤษฎากร สาลีรัตนะ, รณยศ มิ่งมิตร, อนุพันธุ์ เกิดสมพงษ์

วสันต์ วงษ์ไชยา, ปิยะชนก ดาฤทธิ์, อภิสิทธิ์ สอนปัญญา, ธรรมยุทธ ต้นคำ, ชินกร จุมานนท์, ธิติ ทุมพร, ทองชัย อำพรวิบาน, ประพัฒน์ ยศไกร, ภีรภัทร กันหา, เฟลลิเป้ เวโลโซ่, สหัสวรรษ อาสาชนะ, อาร์ตู เวียร์ร่า, ภาสกร คุ้มธเรศ และโรซัลโว จูเนียร์

ทั้งนี้ขอนแก่น เอฟซี มีโปรแกรมจะประเดิมสนามไทยลีก 2 ฤดูกาล 2020 ด้วยการบุกไปเยือน เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด วันเสาร์ที่ 15 ก.พ 63 ณ สนามศุลกากร ลาดกระบัง 54 เวลา 19.00 น.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่ <