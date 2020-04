นิฮาริกา ซิงห์ นั่งที่ปรึกษา ชาตรี ศิษย์ยอดธง ลุยตัดสิน The Apprentice: ONE Championship

หลังจากใช้เวลาร่วมประชุมหลายชั่วโมงกับ นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานใหญ่ของ ONE Championship องค์กรศิลปะต่อสู้ ล่าสุด นิฮาริกา ซิงห์ รองประธานและหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ ONE Championship ได้ตัดสินใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของที่ปรึกษารายการ The Apprentice: ONE Championship Edition

สำหรับ นิฮาริกา ซิงห์ ผู้บริหารสาววัย 31 ปี จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก IIT Delhi และ IIM Bangalore รวมถึงระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ทำให้เธอได้มีโอกาสร่วมงานกับองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่าง ONE Championship

ด้วยดีกรีดังกล่าว ทำให้ซิงห์มีคุณสมบัติครบถ้วนในการรับหน้าที่ให้คำปรึกษากับ นายชาตรีใน ‘The Apprentice: ONE Championship Edition’ ซึ่งเธอจะเป็นผู้ช่วยคุณชาตรีในการคัดเลือก 16 คนสุดท้ายที่จะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการนี้

นิฮาริกา ซิงห์ กล่าวว่า ในฐานะที่ปรึกษานายชาตรี จะคอยสังเกตและประเมินผู้สมัครอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินการทันทีหากมีคำสั่งจากนายชาตรีแม้จะเป็นกรณีเร่งด่วนหรือระหว่างงาน และจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการด้วย

“ฉันร่วมงานกับคุณชาตรีมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ทำให้รู้ว่าเขามีวิธีการทำงานอย่างไร, เขากำลังคิดอะไรอยู่ และอะไรที่เขาต้องการเมื่อต้องจ้างใครสักคนมาทำงาน”

สำหรับ นิฮาริกา ซิงห์ เริ่มอาชีพในฐานะที่ปรึกษาของ McKinsey & Company ก่อนย้ายไปอยู่กับเครือโรงแรม Treebo ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของเธอในอินเดีย ก่อนจะมาลงหลักปักฐานในสิงคโปร์ ซึ่งตั้งแต่เข้าร่วมงานกับ ONE Championship ในตำแหน่งรองประธานและหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ เมื่อช่วงกลางปี 2019 ซิงห์ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับนายชาตรีมาโดยตลอด และได้รับข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับความคิดของผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์มากมาย ซึ่งซิงห์เชื่อว่าจะช่วยให้เธอแนะนำคุณชาตรีคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันสู่ ‘The Apprentice’ ได้เป็นอย่างดี

“ฉันจะติดตามและจับตาดูผู้สมัคร พร้อมส่งข้อเสนอแนะไปยังคุณชาตรีในฐานะที่ปรึกษาของเขา ฉันจะให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยต่อสาธารณะได้ พูดง่ายๆเลยคือ ไม่ว่าใครที่ยื่นใบสมัครเข้ามาต้องผ่านฉันก่อนจะถึงมือคุณชาตรี”

สำหรับรายการ The Apprentice: ONE Championship Edition มีกำหนดฉายในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2020 อยู่ภายใต้การผลิตของ ONE Studio ที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก MGM Television รายการนี้ถือเป็นเรียลลิตี้ยอดนิยมทางโทรทัศน์ เผยแพร่แบบทั้งสตรีมมิ่งและแพลตฟอร์มอื่นๆ รวมถึงมายังภูมิภาคเอเชียด้วย นอกจากนี้ ยังออกอากาศในเครือข่ายโทรทัศน์และช่องดิจิทัลหลักๆ อีกกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

นับตั้งแต่เปิดตัวในสหรัฐอเมริกาเมื่อ 16 ปีที่แล้ว รายการ The Apprentice ก็กลายเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์เรียลลิตี้ทางโทรทัศน์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์

ตอนนี้มีผู้สมัครหลายพันคนจากทั่วทุกมุมโลกต้องการเข้ามาร่วมแข่งขัน นับตั้งแต่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แม้ว่าทาง ONE จะยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย แต่ซิงห์เชื่อว่าคุณชาตรีกำลังอยู่ในช่วงตรวจสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีคุณภาพเต็มเปี่ยม

นิฮาริกา ซิงห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าแข่งขันรายการ ‘The Apprentice’ ต้องมีคุณสมบัติคุ้มกับที่เราจะจ้าง ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่เราต้องการ โดยเฉพาะความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ชนะ เรามองหาคนที่มีฝันยิ่งใหญ่และต้องการไปให้ถึงจุดนั้นเพื่อทำให้ฝันของเขาเป็นจริง และเชื่อว่า ผู้เข้าแข่งขันจะประสบความสำเร็จในรายการนี้ได้ ต้องมีลักษณะสำคัญ 3 ข้อ

“สิ่งแรกเลยคือ ความยืดหยุ่น ฉันบอกเลยว่าคุณต้องเคยผ่านการฝึกฝนในเรื่องของความอดทนอย่างหนักมาก่อน ถัดมาคือ ต้องไร้ความกลัวใดๆ คุณชาตรีไม่ใช่คนที่ถูกใจอะไรง่ายๆ คุณต้องทำและพูดในสิ่งที่ถูกต้อง ข้อสุดท้ายคือ สมองซีกซ้ายและขวา นั่นก็คือ IQ และ EQ ของคุณต้องสมดุลกัน”

“เมื่อพูดถึงการเลือกผู้ชนะ คุณชาตรีและฉันต้องการคนที่มีคุณค่าคู่ควรกับ ONE Championship ซึ่งคุณค่าดังกล่าวรวมถึงคุณสมบัติการทำงานเป็นทีม และความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดี”

ผู้เข้าแข่งขันในรายการ The Apprentice: ONE Championship Edition จะอยู่ในภารกิจที่ทาง ONE ให้จำกัดความไว้ว่า “เกมที่มีการเดิมพันสูงในด้านการแข่งขันทางธุรกิจและความท้าทายทางกายภาพ” โดยผู้ชนะจะได้รับข้อเสนองานมูลค่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเวลา 1 ปี ทำงานภายใต้การดูแลของคุณชาตรี ศิษย์ยอดธง ที่สำนักงานใหญ่ ONE Championship ในประเทศสิงคโปร์

สำหรับ The Apprentice เวอร์ชั่นดั้งเดิมของอเมริกานั้นมีเนื้อหาค่อนข้างดุเดือด แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงเด็ดขาดทางธุรกิจ แต่ซิงห์เชื่อว่าในเวอร์ชั่นของ ONE Championship จะแตกต่างออกไป แต่ยังคงมีความสดใหม่ด้านแนวคิด พร้อมให้ความสำคัญกับความสนุกสนานโดยเฉพาะผู้ชมในเอเชีย

“เรามองหาคนที่มีความแข็งแกร่งทั้งจิตใจและร่างกาย รวมถึงสปิริตที่ไม่มีวันถดถอย ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการคัดสรรเข้าสู่ ONE Championship ดังนั้น เตรียมพบกับความตื่นเต้นสุดขีด, ความดราม่าที่มีเดิมพันกันสูง และการระเบิดอารมณ์ของผู้เข้าแข่งขันทั้ง 16 คน ที่จะช่วงชิงโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตกันให้ดี” ซิงห์กล่าวทิ้งท้าย