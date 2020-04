‘นุศรา ต้อมคำ’ บริจาคสิ่งของให้ รพ.บ้านโป่ง ทำสงครามปราบ ‘โควิด-19’

View this post on Instagram

วันนี้นุชและครอบครัวได้มีโอกาสไปบริจาคสิ่งของต่างๆที่ รพ.บ้านโป่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้แพทย์,พยาบาลที่ทำงานกันอย่างต่อเนื่องและคนไข้ได้รับการป้องกันเพิ่มขึ้น ต้องขอขอบคุณผู้มีน้ำใจร่วมบริจาคในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย หน้ากากผ้าจากคุณวิภาดา ศรีผัด ไข่ไก่จากบ้านดิน เจน&เต้ เจอแอลกอฮอล์ล้างมือ ข้าวกล่อง น้ำดื่มและขนม ความสุขจากผู้ให้ยังอิ่มใจไม่เท่าผู้รับ ❤️ #covid_19 #โควิด19 #ขอพลังคนไทยหยุดยั้งวิกฤตโควิด #ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเราจะสู้ไปด้วยกัน