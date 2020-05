ย้อนชมช็อตประทับใจ! โรนัลโด้ สั่งรถบัสจอดให้หนูน้อยป่วยลูคิเมียสวมกอดใกล้ชิด

ย้อนชมคลิปวิดีโอช็อตประทับใจที่ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ นักเตะซุปเปอร์สตาร์ดังทีมชาติโปรตุเกสของสโมสรยูเวนตุส สั่งรถบัสทีมชาติโปรตุเกสให้จอดทันที เมื่อเห็นภาพเด็กน้อย ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือลูคิเมีย ยืนถือป้ายเพื่อขอกอดดาวเตะในดวงใจของเขา ก่อนเกมที่ทีมชาติโปรตุเกส จะลงสนามนัดชนะ เนเธอร์แลนด์ส 1-0 ในรอบชิงชนะเลิศ ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก

เหตุการณ์ประทับใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังทีมชาติโปรตุเกสซ้อมเสร็จ และรถบัสกำลังมุ่งหน้ากลับโรงแรม ซึ่งโรนัลโด้ หันไปเห็นเด็กน้อยวัย 11 ขวบ ชื่อว่า เอดูอาร์โด้ โมเรย์รา ที่ป่วยเป็นลูคิเมีย ชูป้ายที่มีข้อความว่า “คริสเตียโน่ ช่วยกอดผมหน่อย” อยู่บริเวณริมถนน

เขาจึงสั่งให้รถบัสของทีมหยุดทันที พร้อมทั้งเรียกเด็กคนนี้ขึ้นมาหาบนรถ ก่อนจะแจกลายเซ็น, ถ่ายรูป และสวมกอดตามความปรารถนาของเด็กคนนี้ โดย โรนัลโด้ แสดงให้เห็นถึงหัวใจที่แสนโอบอ้อมอารีด้วยการถ่ายภาพร่วมกับหนูโมไรร่าซึ่งต่อสู้กับโรคร้ายมานานกว่า 10 ปี ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

When Cristiano Ronaldo stopped Portugal’s team bus to meet 11-year-old Eduardo Moreira.

Eduardo suffered from an incurable blood disease and was holding up a sign asking him for a hug ❤️ pic.twitter.com/0DqKLx4Kzf

