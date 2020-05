วัน แชมเปียนชิพ ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับ3แบรนด์ดังระดับโลก

วัน แชมเปียนชิพ สื่อกีฬาระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอเชีย ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับพาร์ตเนอร์รายใหม่ อย่าง Xiaomi, Intel, HP และ Logitech โดยจะใช้ประโยชน์จากคอนเทนต์และแพลตฟอร์มต่างๆ ของ ONE ทั้งในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการต่อสู้ และอีสปอร์ตส รวมถึง ONE Studios และครอบคลุมไปถึง The Apprentice: ONE Championship Edition ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของ วัน แชมเปียนชิพ กล่าวว่า “การประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับพาร์ตเนอร์เหล่านี้ เป็นข้อพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อถือในการทำงานของเราร่วมกับแบรนด์ระดับโลก เราเชื่อว่าแพลตฟอร์มและคอนเทนต์ที่เรามีอยู่ในมือ จะทำให้พาร์ตเนอร์ได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมกับแฟนๆ นับล้านทั่วโลก”

มร.เจา จื้อ ชิว ประธานฝ่ายต่างประเทศของ Xiaomi กล่าวว่า “ในฐานะที่ Xiaomi ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก เรารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นพันธมิตรกับ วัน แชมเปียนชิพ ซึ่งเป็นสื่อกีฬาชั้นนำของโลก การจับมือกันครั้งนี้จะนำไปสู่แพลตฟอร์มอันทรงคุณค่าที่จะช่วยแลกเปลี่ยนฐานแฟนคลับของ วัน แชมเปียนชิพ กับแฟน Mi ทั่วโลก ซึ่งจะทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีส่วนผสมของความล้ำหน้าแบบ Xiaomi กับการกีฬา พร้อมกับจุดประกายความฝัน สร้างแรงบันดาลใจให้ประเทศชาติ และเปลี่ยนแปลงโลกผ่านฮีโร่ในชีวิตจริง”