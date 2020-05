เคาะวันแล้ว! UFC 250 เปิดศึก 7 มิถุนายนนี้ ดวลเดือดราชินีนักสู้หญิง

กำหนดการวันเปิดสังเวียนออกมาแล้วสำหรับศึก UFC 250 จะเปิดศึกในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนนี้ โดยคู่เอก ราชินีนักสู้หญิงเมื่อเทียบกันปอนด์ต่อปอนด์อย่าง อะแมนด้า นูเนส จะป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวตหญิง พบอดีตแชมป์ของ Invicta รุ่นเดียวกันอย่าง เฟลิเซีย สเปนเซอร์

นูเนส นักสู้จากบราซิล ปัจจุบันคือผู้ครองตำแหน่งแชมป์โลก 2 รุ่นของ UFC โดยเธอยังถือเข็มขัดแชมป์รุ่นแบนตั้มเวตครองอยู่ด้วยในขณะเดียวกัน ขณะที่ สเปนเซอร์ สาวแคนาดา มีดีกรีบราซิเลียนยิวยิตสูสายดำ และมั่นใจว่าทักษะของเธอนั้น ดีพอที่จะพลิกล็อกโค่นบัลลังก์ได้

คู่อื่นๆ ในศึกเดียวกัน ประกอบด้วย

– รุ่นมิดเดิ้ลเวต : ชาร์ลส์ เบิร์ด vs มากิ ปิโตโล

– รุ่นมิดเดิ้ลเวต : อันดับ 13 ของรุ่น เอียน ไฮนิสช์ vs เกรัลด์ เมียร์สชาร์ด

– รุ่นฟลายเวต : อันดับ 3 ของรุ่น จุสซิเยร์ ฟอร์มิกา vs อันดับ 9 ของรุ่น อเล็กซ์ เปเรซ

– รุ่นไลท์เฮฟวี่เวต : อลอนโซ เมนิฟิลด์ vs เดวิน คลาร์ก

คู่ก่อนรายการของศึก UFC 250 จะเริ่มการแข่งขันในเวลา 6:00 น. ส่วนคู่ในรายการจะเริ่มในเวลา 9:00 น. โดยสถานที่แข่งขันและโปรแกรมคู่ที่เหลือจะมีการเปิดเผยในเร็วๆ นี้ เช่นเดียวกับลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแถลงข่าวทั้งก่อนและหลังไฟต์ใน WebEx