“ก๊องส์” นักบิดดาวรุ่ง เอ.พี.ฮอนด้า เทสต์ซิ่ง New MSX125SF ยันบิดเร้าใจ

“ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ยอดนักบิดดาวรุ่งจากโครงการ เรซ ทู เดอะ ดรีม ของ เอ.พี. ฮอนด้า แบ่งเวลาช่วงเตรียมความพร้อม ก่อนลุยศึกชิงแชมป์เยาวชนโลก CEV Moto3 Junior World Championship ฤดูกาล 2020 ร่วมขับขี่ทดสอบ Honda MSX125SF โฉมใหม่ล่าสุด คอนเฟิร์มความสนุกเร้าใจด้วยคลัทช์มือ ขับขี่คล่องตัว ควบคุมได้ดั่งใจคิด

ผลผลิตจากโปรเจกต์ปั้นนักแข่งไทยสู่ศึกโมโตจีพี ปี 2025 เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ สตรีทไบค์สุดฮิต โฉมใหม่ สไตล์ซูเปอร์ฮีโร่ ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “Clutch Me If You Can ตามมาสิคลัทช์” ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ

“ผมคว้าแชมป์ประเทศไทยครั้งแรก ปี 2013 ในรุ่น Sport Mini 125 ด้วยรถสปอร์ต Honda MSX125 ซึ่งครั้งนี้มีโอกาสได้กลับมาสัมผัสความแรงเร้าใจของรถรุ่นนี้อีกครั้ง ยังรู้สึกว่าขับขี่สนุกเหมือนเดิมครับ” ยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทย ย้อนถึงความประทับใจ “จุดเด่นเรื่องการควบคุมอยู่ที่ความคล่องตัว ท่านั่งบังคับง่าย การพลิกรถทำได้รวดเร็ว ขี่ซิกแซกสลาลอมทำได้แม่นยำมาก”

“ส่วนฟังก์ชั่นเด่นอย่างระบบช่วงล่าง โช้คหน้าแบบหัวกลับ ยางหน้ากว้างแบบ Tubeless และดิสก์เบรกหน้า-หลัง รวมถึงระบบเบรก ABS with G-Sensor แต่ละจุดถือว่าดีมากๆ แต่จุดเด่นที่ผมชอบที่สุด ต้องยกให้การส่งกำลังด้วยระบบคลัทช์มือ ซึ่งให้ประสิทธิภาพการขับขี่ที่ยอดเยี่ยม ใครที่ชอบฟีลลิ่งรถสปอร์ต รถรุ่นนี้ตอบโจทย์ความต้องการได้แน่นอนครับ” เจ้าของหมายเลข 33 สังกัด จูเนียร์ ทาเลนต์ ทีม กล่าว

ทั้งนี้ New MSX125SF โฉมใหม่ วางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศที่ศูนย์ Honda Wing Center โดยมีให้เลือก 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น Standard มีให้เลือก 3 เฉดสี ได้แก่ แดง-น้ำเงิน เร้ดสไปดี้ สีเหลือง-ดำ เยลโลว์สตอร์ม และสีขาว-แดง ไวท์สการ์เล็ต ราคาแนะนำที่ 70,940 บาท ส่วนรุ่น ABS with G-Sensor สีดำ-ม่วง แบล็กไทเกอร์ ราคาแนะนำ 78,480 บาท