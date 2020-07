ฮือฮา! จู๊ด ซุนซัพ-เบลล์ แข้งลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เซ็นค้าแข้งอาชีพกับทีมเชลซี

จู๊ด ซุนซัพ-เบลล์ นักเตะกองหน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษ วัย 17 ปี ได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรเชลซีอย่างเป็นทางการ ด้วยระยะเวลา 2 ปี โดยสัญญาจะหมดลงในช่วงกลางปี 2022 พร้อมสวมเสื้อหมายเลข 9 ในทัพสิงห์บลู รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

สำหรับ จู๊ด ซุนซัพ-เบลล์ มีคุณแม่เป็นคนไทย ส่วนคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษ โดยเข้ามาอยู่ภายใต้อะคาเดมี่ของสโมสรเชลซี ตั้งแต่ปี 2016 และล่าสุดได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภายหลังจากเซ็นสัญญาค้าแข้งอาชีพกับเชลซี จู๊ด ซุนซัพ-เบลล์ ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่า @judebell_ ระบุว่า “Happy to have signed my first contract @chelseafc 📝💙” หมายความว่า “รู้สึกมีความสุขที่ได้เซ็นสัญญาแรกกับสโมสรเชลซี”

ศูนย์หน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษรายนี้ เคยผ่านการเล่นทีมชาติอังกฤษชุดยู-16 มาแล้ว แต่หากในอนาคตเจ้าตัวมีสิทธิ์เลือกเล่นให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ โดยเป็นเรื่องของอนาคตและการตัดสินใจของนักเตะเอง