เผยโฉม27แข้งเยาวชน สู่แคมป์ฝึกKTAXA Know You Can Football Youth

โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy” เข้าสู่สนามสุดท้าย โดย “กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต” ซึ่งเป็นการคัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทย ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมแคมป์ฝึกฟุตบอลระดับสากลจากโค้ช AFC-A-License ที่ทรู อารีน่า หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และรับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน เป็นการคัดเลือกโซนภาคกลาง จัดขึ้นที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ามกลางเยาวชนชาย และหญิง อายุ 13-16 ปี ร่วมทดสอบฝีเท้ากว่า 400 คน โดยมี นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นประธานในงาน

ในส่วนของการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้าเป็นการทดสอบทักษะพื้นฐานทั่วไป รวมถึงความสามารถเฉพาะตัว เพื่อหาตัวแทนไปคัดเลือกต่อในช่วงบ่ายที่จะเป็นการทดสอบการเล่นเป็นทีม และความเข้าใจในเกม ซึ่งจะเป็นด่านสุดท้าย ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อเยาวชนตัวแทนภาคกลาง

จากนั้นในช่วงเย็น นางภควิภา เจริญตรา เป็นประธานในงาน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนทั้ง 27 คนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่แคมป์ฝึกฟุตบอลภายใต้โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy” พร้อมรับทุนการศึกษา 5,000 บาท

โดยมีรายชื่อเยาวชนดังนี้

– ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 1. ดวงพร พรหมเทพ 2. นันทิพัฒน์ เมืองมา 3. ญาณกิตติ์ กิติ 4. นัฐวัฒน์ ดีพิชัย 5. ณัฐนันท์ ทะโป 6. กรวิชญ์ มูมะหะหมัดซอและ

-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. จักรภัทร พันธไชย 2. พีรนันท์ บัวไข 3. สรวิชญ์ วรามิตร 4. วณัฐนันท์ จันทะสอน 5. ปุณณวิช บัณฑิตวงศ์ 6. ศุภลักษณ์ บุตรสามาลี 7. ธนกฤต อุทรักษ์

– ภาคกลาง 1. สุเมธ วัฒนมะโน 2. ราชานนท์ ที่หัวช้าง 3. วรรณศักดิ์ รักษางาม 4. สิทธิพล จำปาเรือง

5. ทีปต์ แสงนวล 6. พสุมนต์ ภักดี 7. จารุพงศ์ บังชุม

– ภาคใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1. ปรวัฒน์ พลถนอม 2. เกียรติศักดิ์ ชมอินทร์ 3. เดชฤทธิ์ โชติชุติไพศาล 4. พงษ์สพัฒน์ อยู่ทอง 5. เสฏฐวุฒิ ฝาระมี 6. ณัฐฌาราช คำแก้ว 7. วีรภัทร แก้วภักดี

สำหรับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทุกคนนอกจากจะได้รับทุนการศึกษา ยังได้รับโอกาสในการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมฟุตบอลระดับสากลจากโค้ชมากประสบการณ์ดีกรี AFC-A-License เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ที่ ทรู อารีน่า หัวหิน อ.หัวหิน ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2564

โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy” ได้จัดขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะนักฟุตบอลเยาวชนของไทยสู่มาตรฐานระดับโลก และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกาย

อีกทั้งยังสอดคล้องกับการเป็นพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล และร่วมสร้างพลังกายพลังใจ ความเชื่อมั่นในตนเองว่า ทุกคนทำได้ “Know You Can” กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พร้อมที่จะสนับสนุน อยู่เคียงข้างความเชื่อมั่นของเยาวชนไทย และมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะฟุตบอล เพื่อให้สามารถก้าวเดินตามความฝันได้สำเร็จ