เรฟ อีดิชั่น เปิดตัว HOKA EXPERIENCE STORE แห่งแรกในประเทศไทย

บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์รองเท้าวิ่ง สินค้าสปอร์ตแวร์ และไลฟ์สไตล์แฟชั่นชั้นนำระดับโลก เดินหน้าธุรกิจยกระดับวงการวิ่ง จัดงานเปิดตัว HOKA EXPERIENCE STORE (โฮก้า เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์) แห่งแรกในประเทศไทย ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อตอบรับนักวิ่งที่ชื่นชอบในแบรนด์ HOKA ONE ONE (โฮก้า โอเน่ โอเน่) แบรนด์รองเท้าวิ่งระดับพรีเมี่ยมชื่อดังจากประเทศฝรั่งเศส ที่ได้รับการพัฒนาโดยนักวิ่งผู้มีประสบการณ์การวิ่งมาตลอดชีวิต ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากเหล่านักวิ่งและผู้ที่หลงใหลในการวิ่งจากทั่วโลก มานานกว่า 12 ปี พร้อมชวนร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษภายใต้คอนเซ็ปท์ TIME TO FLY BANGKOK (ไทม์ ทู ฟลาย แบงค็อก) ที่จะมาเปลี่ยนวงการวิ่งในเมืองไทย ด้วยสินค้าคุณภาพหลากหลายประเภทที่ยกทัพมาครบทุกคอลเลคชันสำหรับนักวิ่งและผู้ที่ชื่นชอบการวิ่งตัวจริง โดย HOKA EXPERIENCE STORE (โฮก้า เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์) มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 130 ตารางเมตร ซึ่งลูกค้าจะได้สัมผัสกับรูปแบบของร้านที่ทันสมัย

พร้อมกับองค์ประกอบในการออกแบบที่พิถีพิถันลงตัว โดดเด่นด้วยการตกแต่งที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของสินค้าในแต่ละโซน และพิเศษกับโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดถึง 50% ช่วงฉลองเปิดร้านอย่างเป็นทางการ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติพงศ์ เกิดวิบูลย์เวช นักสะสมรองเท้ากีฬาและเจ้าของเพจ OUT RUN (เอ้าท์รัน), คุณนฤพนธ์ ประธานทิพย์ นักวิ่งมาราธอนระดับแนวหน้าของไทย, คุณภูมิพัฒน์ แจ่มเวหา และ คุณธนพงษ์ จันทร์กระจ่าง นักกีฬาวิ่ง ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการวิ่ง พร้อมทดสอบประสิทธิภาพของรองเท้า HOKA ONE ONE (โฮก้า โอเน่ โอเน่) ณ HOKA EXPERIENCE STORE (โฮก้า เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์) ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

คุณพรศักดิ์ ชินวงศ์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรฟ อีดิชั่น จำกัด กล่าวว่า “การเปิด HOKA EXPERIENCE STORE (โฮก้า เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์) ครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จอีกก้าวของเรฟ อีดิชั่น และเรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมต่อยอดและพัฒนาแนวคิดกับ HOKA ONE ONE (โฮก้า โอเน่ โอเน่) เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจและไม่เหมือนใคร เพื่อยกระดับวงการวิ่ง ของเมืองไทยและตอบโจทย์ความต้องการของสาวกโฮก้า ด้วยการเปิด HOKA EXPERIENCE STORE (โฮก้า เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์) แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเหตุผลที่เลือกนำเข้าแบรนด์นี้ เพราะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากในวงการวิ่ง ซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงแต่รองเท้าวิ่งที่เตรียมมาเอาใจนักวิ่งแล้ว ภายใน HOKA EXPERIENCE STORE (โฮก้า เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์) ยังมีสปอร์ต แวร์, แฟชั่น แวร์ รุ่นต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ มาจำหน่ายอีกมากมาย ซึ่งเป็นโอกาสดีมากๆ ที่สินค้าของ HOKA ONE ONE (โฮก้า โอเน่ โอเน่) จะถูกนำมารวบรวมไว้ที่ HOKA EXPERIENCE STORE (โฮก้า เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย และหวังว่าทุกคนที่สนใจจะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ TIME TO FLY BANGKOK (ไทม์ ทู ฟลาย แบงค็อก) ไปด้วยกันกับสโตร์แห่งนี้”

HOKA EXPERIENCE STORE (โฮก้า เอ็กซ์พีเรียนซ์ สโตร์) พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่โดดเด่นและให้บริการเต็มรูปแบบแก่ลูกค้าทุกท่าน และแฟนตัวยงของแบรนด์ HOKA ONE ONE(โฮก้า โอเน่ โอเน่) ได้แล้ววันนี้ ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาชมสินค้าคอลเลคชันใหม่ๆ ได้ที่หน้าร้าน หรือติดตามความเคลื่อนไหว รายละเอียดของสินค้าและโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่ www.facebook.com/hokaoneonethailand