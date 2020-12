ระเบิดศึก ยูเมะพลัส บางกอก มิดไนท์ มาราธอน 2020 จัดเต็มสีสันสุดอลังการ

เตรียมระเบิดศึก “ยูเมะพลัส บางกอก มิดไนท์ มาราธอน 2020” งานวิ่งมาราธอนกลางคืนมาตรฐานระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จัดเต็มสีสันสุดอลังการแสงไฟแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมเปิดมิติใหม่ด้วยการดึง “RUKKIT” สตรีทอาร์ตระดับแนวหน้า ร่วมรังสรรค์ผลงานเนรมิตธีมงานในลวดลาย “ปลากัด” ตัวแทนของนักสู้หนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทย วันที่ 13 ธันวาคมนี้ ที่สนามหลวง

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิปลูกป่าในใจคนฯ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และบริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด ผู้ก่อตั้งและเจ้าของสิทธิ์การจัดการแข่งขัน เตรียมระเบิดศึกวิ่ง “ยูเมะพลัส บางกอก มิดไนท์ มาราธอน 2020” การแข่งขันวิ่งมาราธอนกลางคืนมาตรฐานระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ภายใต้การรับรองของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (World Athletics) ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยปีนี้เพิ่มความพิเศษได้ “RUKKIT” รักกิจ ควรหาเวช ศิลปินสตรีทอาร์ตระดับแนวหน้าของเมืองไทย มาร่วมรังสรรค์ผลงานเนรมิตงานวิ่งให้น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น ในรูปแบบ New Normal Edition จัดขึ้นเฉพาะระยะ 21.1 กม. และ 10 กม.วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามหลวง คาดว่าจะมีนักวิ่งร่วมกิจกรรมกว่า 8,000 คน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. มร.ทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ในฐานะไตเติ้ลสปอนเซอร์ ดร.ชลันดา ชอบจิตร ผู้อำนวยการกองบริหารงานและมาตรฐานกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย และนายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน ร่วมแถลงข่าวประกาศความพร้อมก่อนการแข่งขัน ที่สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน

ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม กล่าวว่า สสส. มุ่งมั่นฟื้นฟูการมีกิจกรรมทางกายเพียงพอของคนไทยผ่านการผลักดันงานวิ่งในประเทศไทยให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงซึ่งงานวิ่ง “ยูเมะพลัส บางกอก มิดไนท์ มาราธอน 2020” ในครั้งนี้ นอกจากจะยึดรูปแบบการจัดงานตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ศบค. ในยุค New Normal แล้ว เรายังอยากเชิญชวนนักวิ่งทุกท่าน มาเป็นส่วนหนึ่งในการ “ร่วมยกระดับและสร้างมาตรฐานวงการวิ่งเมืองไทยแบบชีวิตวิถีใหม่” หรือ Boost up yourself, Boost up Your New Standard ไปด้วยกัน ด้วย 6 พันธกิจ

1. NO BIB = NO RIGHT 2. CHECK IN ก่อน START 3. ออกตัว ไม่แซง ไม่แทรก 4. วิ่งครบทุกหมุด ฟินสุดตลอดเส้นทาง 5. รอยยิ้มและน้ำใจ อาวุธใหม่ในการวิ่ง 6. วิ่งแบบมีมาตรฐาน ร่วมสร้าง SPIRIT ในตัวคุณ และสร้างชีวิตวิถีใหม่ 3 อย่างห่างไกลโควิด 19 เริ่มจากการ ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังวิ่ง สวมหน้ากากก่อนและหลังวิ่งอยู่เสมอ วิ่งแบบรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร และการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนลงสู่สนามเป็นสิ่งสำคัญที่นักวิ่งต้องตระหนักอยู่เสมอ

มร.ทาเคโอะ โนดะ กล่าวว่า ยูเมะพลัสมีความยินดีที่ได้สนับสนุนการจัดงานวิ่งในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านแคมเปญ “อีซี่รัน วิท ยูเมะพลัส” (Easy Run with Umay+) เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เริ่มวิ่ง รวมถึงเป็นพลังใจให้นักวิ่งทุกคนที่มีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมาย พร้อมกันนี้เรายังให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมพิเศษ ยูเมะพลัส คลีน เดอะ ซิตี้ (Umay+ Clean The City) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนและนักวิ่งหันมาใส่ใจในเรื่องการรักษาความสะอาด

โดยชวนนักวิ่งมาร่วมเป็น “ECO Race Runner” หรือนักวิ่งเชิงอนุรักษ์เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างจิตสำนึกที่ดี ไม่สร้างขยะ ลด ละ และเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง ด้วยการเปิดรับสมัครจิตอาสามาร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณเส้นทางการแข่งขัน เพื่อให้พื้นที่จัดงานสะอาด สวยงาม และปลอดภัย โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ ที่บริเวณสนามหลวง ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจิตอาสาทุกคนจะได้รับเสื้อ Easy Run with Umay+ limited edition เป็นที่ระลึกด้วยเช่นกัน

นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ กล่าวว่า ความพิเศษของงานวิ่ง “ยูเมะพลัส บางกอก มิดไนท์ มาราธอน 2020” ในปีนี้ นักวิ่งจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น จุดปล่อยตัวใหม่ ณ “ท้องสนามหลวง” ซึ่งนับเป็นใจกลางของเกาะรัตนโกสินทร์ โดยนักวิ่งจะได้สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามและแสงสีอันน่าหลงใหลของกรุงเทพมหานคร ที่ประดับประดาไปด้วยไฟประดับหลากสีสันตลอดเส้นทางวิ่ง ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายในเดือนธันวาคม

นอกจากนี้เรายังได้จับมือกับ “RUKKIT” หรือ คุณรักกิจ ควรหาเวช ศิลปินสตรีทอาร์ตระดับแนวหน้าของเมืองไทย มาร่วมรังสรรค์ผลงาน สร้างมิติใหม่ของเทศกาลวิ่งยามค่ำคืนให้พิเศษมากยิ่งขึ้น ด้วยการดึงอัตลักษณ์ของงานวิ่งยามค่ำคืนแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ ผสมผสานกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยนำลวดลายเลขาคณิตมาตัดทอด ผสมการไล่เฉดสีของท้องฟ้าในบรรยากาศที่ต่างกัน นำมาสู่ธีมของการจัดงานและเสื้อแข่งในปีนี้ คือ “ปลากัด (Siamese Fighting Fish)” สัตว์น้ำประจำชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทย ตัวแทนของยอดแห่งนักต่อสู้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่านักวิ่งที่มาร่วมงานทุกท่านจะได้รับความประทับใจกลับไปแน่นอน

สำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนกลางคืน “ยูเมะพลัส บางกอก มิดไนท์ มาราธอน 2020” จะออกสตาร์ทและเข้าเส้นชัยที่สนามหลวง แบ่งการชิงชัยเป็น 2 ระยะทาง ประกอบด้วย ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. และมินิมาราธอน 10 กม. โดยเส้นทางวิ่งจะผ่านสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของเกาะรัตนโกสินทร์อย่าง ถนนราชดำเนิน วัดพระแก้ว พระบรมหาราชวัง พระบรมรูปทรงม้า ฯลฯ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก Bangkok Midnight Marathon (www.facebook.com/Bangkokmidnightmarathon)