นักวิ่งนับพันร่วมโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า ชมวิวโรงไฟฟ้าหมื่นล้าน

กฟผ. ร่วมกับ จ.นครราชสีมา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพปากช่อง จัดการแข่งขันวิ่งโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2020 แบบนิวนอร์มอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ นักวิ่งจากทั่วทุกสารทิศร่วมประลองฝีเท้า เคล้าลมหนาว ชมวิวหมื่นล้านของอ่างพักน้ำตอนบนและทุ่งกังหันลมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2020 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายชฎาลม วงศ์ด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่วนราชการ เอกชน ประชาชน รวมถึงนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกสารทิศ จำนวน 2,500 คน เข้าร่วมแข่งขัน ณ อ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา บ้านเขายายเที่ยงเหนือ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวว่า การแข่งขันโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2020 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองกีฬา โดยใช้กีฬาเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนรอบพื้นที่เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กฟผ. กล่าวว่า การแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 บนเส้นทางอ่างพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดให้ประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจ

ส่วนการแข่งขันครั้งนี้ จัดภายใต้รูปแบบนิวนอร์มอล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้เข้าร่วมงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ลงทะเบียนก่อนเข้างาน และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบผลวิ่งหลังจบการแข่งขัน นักวิ่งสามารถรับผลการแข่งขันด้วยการสแกน QR Code บนบิบ Korat Half Marathon Loifaa 9th ซึ่งนอกจากตอบสนองต่อแนวคิดรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดการใช้กระดาษ และเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมอีกทางหนึ่ง

สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร 2) มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ 3) ฟันรัน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร โดยผู้แข่งขันประเภทฮาล์ฟมาราธอนที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรก ชาวไทยได้รับรางวัลถ้วยประทานฯ พร้อมเงินสด คนละ 15,000 บาท ชาวต่างชาติได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินสด คนละ 15,000 บาท ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

-ประเภทชาวไทยทั่วไป (Thai Citizen Overall) ชาย ได้แก่ คุณสุทัศน์ กัลยาณกิตติ สถิติ 1 ชั่วโมง 25 นาที 13 วินาที

-ประเภทชาวไทยทั่วไป (Thai Citizen Overall) หญิง ได้แก่ คุณสุดารัตน์ สีนอก สถิติ 1 ชั่วโมง 49 นาที 25 วินาที

-ประเภทนานาชาติทั่วไป (Foreigner Overall) ชาย ได้แก่ Julius Kiptum Mutai สถิติ 1 ชั่วโมง 25 นาที 10 วินาที

-ประเภทนานาชาติทั่วไป (Foreigner Overall) หญิง ได้แก่ Dorcas Jebotip Tarus สถิติ 1 ชั่วโมง 35 นาที 21 วินาที

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันประเภทแต่งกายแฟนซีในคอนเซ็ปต์ “สร้างขวัญกำลังใจ และก้าวต่อไปด้วยกัน” จำนวน 10 รางวัล ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ต่อไป

สำหรับบรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยรอยยิ้ม และความสุข ผู้ร่วมงานนอกจากจะได้ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี ยังได้ชมวิวหมื่นล้านที่สวยงามของอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนด้วยการจับจ่ายซื้อสินค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษ อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากโครงการชีววิถี กฟผ. และอื่นๆ อีกมากมาย