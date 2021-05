โปรเหมียว ยังรั้งผู้นำสะวิงยอดเยี่ยม ควบรุกกี้แห่งปี ของศึกแอลพีจีเอ ทัวร์

“โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ สะวิงสาวอาชีพไทย ยังคงนำอันดับ 1 คะแนนสะสมนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี (Rolex Player of the Year) และรุกกี้แห่งปี (Louise Suggs Rolex Rookie of the Year) ของศึกแอลพีจีเอ ทัวร์ฤดูกาล 2021 ต่อไป หลังจากทำผลงานคว้าอันดับ 3 ร่วมในการแข่งขันกอล์ฟ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม

โดย โปรเหมียว สะสมคะแนนรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมเพิ่มเป็น 84 คะแนนน นำอันดับ 2 ลีเดีย โค จากนิวซีแลนด์ ตามหลังมา 73 คะแนน ส่วนอันดับ 3 เนลลี่ คอร์ด้า จากสหรัฐอเมริกา 71 คะแนน ส่วนคะแนนสะสมรุกกี้แห่งปีเพิ่มเป็น 557 คะแนน ตามมาด้วยอันดับ 2 เลโอน่า แม็กไกวร์ จากไอร์แลนด์ 229 คะแนน และอันดับ 3 อัลบาน วาเลนซูเอล่า จากสวิตเซอร์แลนด์ 84 คะแนน