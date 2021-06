เสธ.หมึก เฟ้นนักปั่นฝีมือดีติดธง ลุยศึกจักรยานลู่นานาชาติ ที่สุพรรณบุรี

“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ เตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2564 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (ไม่มีผู้ชม) สนามที่ 4 วันที่ 4-6 มิถุนายน และสนามที่ 5 วันที่ 25-27 มิถุนายน ที่เวลโลโดรม หัวหมาก หลังจากจัดแข่งขันไปแล้ว 3 สนาม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ตามคู่มือของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ที่ผ่านการเห็นชอบจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. อย่างเคร่งครัด พร้อมกับมาตรการพิเศษของสมาคมฯ ที่มีความเข้มข้นเป็นพิเศษ

พล.อ.เดชา กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันในสนามที่ 4 และสนามที่ 5 สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้วางแผนคัดเลือกนักกีฬาระดับเยาวชน และประชาชน ที่มีผลงานโดดเด่นทั้งชายและหญิง เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อไปแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ รายการ “UCI Track Asia Cup 2021” วันที่ 2-5 กันยายน และรายการ The 61th Anniversary of Thai Cycling Association ในวันที่ 6 กันยายน ที่เวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยทั้ง 2 รายการดังกล่าว สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) เอาไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทาง ยูซีไอ ได้ให้การรับรอง พร้อมประกาศลงในปฏิทินการแข่งขันประจำปี 2021 สำหรับรายการ “UCI Track Asia Cup 2021” จะเป็นการแข่งขันระดับ CL1 ส่วนรายการ The 61th Anniversary of Thai Cycling Association จะเป็นการแข่งขันระดับ CL2

นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ กล่าวต่อว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทย จากการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 4 และ 5 ทางสต๊าฟโค้ช นำโดย “โค้ชตั้ม” พันจ่าอากาศเอก วิสุทธิ์ กสิยะพัท ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย พร้อมคณะจะพิจารณานักกีฬาที่มีฝีมือดี มีการทำลายสถิติ หรือได้เป็นแชมป์คะแนนรวม เป็นอันดับแรกก่อน ซึ่งรายการ “UCI Track Asia Cup 2021” ในระดับประชาชน ทั้งชายและหญิง จะบรรจุการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ดังนี้ สปรินต์, เปอร์ซูตบุคคล, ทีมเปอร์ซูต, ไทม์ไทรอัล, พอยต์เรซ, สแครตช์, คีริน, ทีมสปรินต์ และออมเนียม ส่วนระดับเยาวชน ทั้งชายและหญิง ประกอบด้วย สปรินต์, เปอร์ซูตบุคคล, ไทม์ไทรอัล, พอยต์เรซ, สแครตช์, คีริน

“เสธ.หมึก” กล่าวอีกว่า การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติครั้งนี้ จะมีนักกีฬาชาติต่าง ๆ ในทวีปเอเชียเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน จะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี PCR test จากประเทศต้นทาง ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย และต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน ในโรงแรมที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก หรือ Alternative State Quarantine พร้อมกับทำประกันโควิด-19 ในวงเงิน 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 3 ล้านบาท ตามมาตรการของ ศบค. ทุกประการ โดยสมาคมกีฬาจักรยานฯ ก็จะจัดการแข่งขันภายใต้มาตรการที่ ศบค. ได้เห็นชอบและอนุมัติให้สมาคมฯ จัดการแข่งขันระดับนานาชาติได้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งปฏิบัติตามคู่มือที่ผ่านการพิจารณาจาก ศบค. อย่างเคร่งครัด

“การแข่งขันในสนามที่ 4 นี้ สมาคมกีจักรยานฯ ยังคงมาตรการที่เข้มข้นเหมือนเดิมทุกประการ และไม่อนุญาตให้มีผู้ชมในสนามแข่งขัน แต่จะให้รับชมผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thaicycling Association และเฟซบุ๊กไลฟ์ Thai PBS รวมทั้งการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ช่องหลักหมายเลข 3) เท่านั้น ซึ่งยอดผู้ชมในสนามที่ 3 ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ทั้งของสมาคมฯ และของไทยพีบีเอส ตอนนี้ยอดวิวรวมสูงกว่า 80,000 วิวแล้ว ส่วนผู้ที่ชมการถ่ายทอดสดทางช่องหลักหมายเลข 3 ก็มีจำนวนหลายล้านคน เพราะตามเรตติ้งที่ไทยพีเอสแจ้งมานั้น มีผู้ชมหน้าจอพร้อมกัน 63,000 คนต่อนาที ในสนามที่ 4 นี้จึงขอเชิญชวนแฟน ๆ จักรยานทางบ้านติดตามชมการแข่งขันได้ตามช่องทางดังกล่าว รับรองว่าสนุก ตื่นเต้น และเร้าใจอย่างแน่นอน” พลเอกเดชา กล่าว

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันสนามที่ 4 มีดังนี้ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน เวลา 07.00 น. ประชุมผู้จัดการทีมที่ห้องประชุมเสรี ไตรรัตน์, เริ่มแข่งขันเวลา 08.00 น. แข่งขันรอบคัดเลือก ทีมสปรินต์, เปอร์ซูต บุคคล, ทีมเปอร์ซูต, สแครตช์ และคีริน, วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน เริ่มเวลา 08.00 น. แข่งขันไทม์ไทรอัล รอบชิงชนะเลิศ ทุกรุ่น, สแครตช์ 15 รอบ ยุวชนหญิง รอบชิงชนะเลิศ, ทีมเปอร์ซูต 2 กม. ยุวชนชาย รอบชิงชนะเลิศ และทีมสปรินต์ รอบชิงชนะเลิศ, แข่งขันสปรินต์ 200 เมตรไทม์ไทรอัล รอบคัดเลือก, สปรินต์ บุคคล รอบคัดเลือก และรอบรองชนะเลิศ, วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน เริ่มเวลา 08.00 น. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศทุกรายการ ได้แก่ เปอร์ซูต บุคคล, สปรินต์ บุคคล, ทีมสปรินต์, สแครตช์, คีริน และทีมเปอร์ซูต

ส่วนโปรแกรมถ่ายทอดสดในสนามที่ 4 ดังนี้ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไฟล์ Thaicycling Association เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น., วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไฟล์ Thaicycling Association เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น., วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thaicycling Association เวลา 08.00-12.00 น. และถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เวลา 14.00-16.00 น.