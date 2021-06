ประทับใจทั่วโลก! ฟีฟ่าย้อนรำลึกลูกยิงสายฟ้าแลบ กาญจนา ทะลวงตาข่ายไวกิ้ง

เพจอย่างเป็นทางการของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า เผยแพร่คลิปความเร็วของ “เนตร” กาญจนา สังข์เงิน กองหน้าทัพ “ชบาแก้ว” ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย และลูกยิงสวีเดนของเธอ ที่กลายเป็นประวัติศาสตร์ของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ในเกมฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2019 ที่ประเทศฝรั่งเศส พร้อมกับข้อความระบุว่า Catch me if you can! An unforgettable moment for Thailand.

ทั้งนี้ ถึงแม้จะเป็นเพียงประตูเดียว แต่ก็สามารถความประทับใจให้แฟนบอลไทย และแฟนบอลทั่วโลก จนปรากฏภาพ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการทีม กับ “โค้ชหนึ่ง”​ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน กุนซือใหญ่ของทีม ณ ขณะนั้น กอดคอร้องไห้ที่โด่งดังไปด้วยเช่นกัน