‘ปาร์ม่า’ เปิดตัว ‘บุฟฟ่อน’ คัมแบ๊กเฝ้าเสาให้ทีมแล้ว

จานลุยจิ บุฟฟ่อน ผู้รักษาประตูวัย 43 ปี ย้ายกลับไปร่วมทีมปาร์ม่าอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน หลังจากย้ายออกจากทีมไป เมื่อ 20 ปีก่อน โดยมีการทำคลิปเปิดตัวให้กับนายทวารวัยเก๋าด้วย

อย่างไรก็ตามบุฟฟ่อนจะต้องลงเฝ้าเสาในกัลโช่ เซเรียบี หรือลีกรอง เพราะปาร์ม่าเพิ่งตกชั้นไปเมื่อฤดูกาลก่อน

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021