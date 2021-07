ภิมพิศา-ชุติพนธ์ ผงาดแชมป์ บางจาก จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021

บริษัท ออลแมนเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด (เอเอ็มจี) ร่วมกับ บางจาก จัดแข่งกอล์ฟเยาวชนรายการ “บางจาก จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021” ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 เดินสายดวลวงสะวิงกันต่อ ที่สนามปัตตาเวีย เซ็นจูรี่ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นการเก็บคะแนนสะสมรายการที่ 4 ของทัวร์ “ช้าง-เอเอ็มจี ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ 2021”

“ช้าง-เอเอ็มจี ไทยแลนด์ จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ 2021” ยังคงเข้มเรื่องการจัดการแข่งขันภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามระเบียบของ ศบค. โดย “โปรวาว” พรพงษ์ เพชรล้ำ ประธานจัดการแข่งขัน และดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ รองประธานจัดการแข่งขัน เน้นย้ำทุกฝ่าย “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก” ให้ปฏิบัติตามระเบียบ และมาตรการจากทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันในทุกๆ ส่วน

การแข่งขันในสนามนี้เป็นรายการแข่งขันเก้บคะแนนสะสมในสนามที่ 4 ของทัวร์ “ช้าง-เอเอ็มจี” โดยรอบสุดท้าย ภิมพิศา สีสุธรรม Players of The Year 2020 นักกอล์ฟในคลาสเอ (หญิง) เป็นนักกอล์ฟที่ทำสกอร์ได้ดีที่สุดจากทุกรุ่น กดไป 2 อันเดอร์ พลิกคว้าแชมป์ไปครองอย่างสนุกสูสี ส่วน ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ Players of The Year 2020 ที่ปีนี้ขยับคลาสขึ้นมาแข่งในคลาสเอ คว้าแชมป์ได้สำเร็จ พลิกแซงนำในสามหลุมสุดท้าย เก็บแชมป์ได้สำเร็จ

สำหรับผลการแข่งขัน บางจาก จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2021 ที่สนามปัตตาเวีย เซ็นจูรี่ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี รอบสุดท้าย มีดังนี้

คลาสเอส ชาย ที่ 1 กิตติพศ ไทยประยูร เฉือนชนะ จิรเดช เชาวรัตน์ ในรอบสุดท้ายไปแบบสูสี 1 สโตรก คว้าแชมป์แรกในทัวร์นี้ได้สำเร็จ สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 148 (76-72) ส่วน จิรเดช เชาวรัตน์ จบที่ 2 สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149 (73-76) ที่ 3 กรภพ ฉลาดแพทย์ สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ 152 (77-75)

คลาสเอส หญิง ที่ 1 เกศิณี พฤกษ์เมธากุล รอบสุดท้ายวางแผนการเล่นมาอย่างรัดกุม หลังจากรอบแรกนำอยู่ 2 อันเดอร์พาร์ ในรอบสองเก็บเพิ่มไม่ได้ จบสแควร์ คว้าแชมป์ก่อนบินไปเรียนต่อที่อเมริกา ด้วยสกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 142 (81-80) ที่ 2 สุกฤตา วิเศษฤทธิ์ สกอร์รวม 17 โอเวอร์พาร์ 161 (81-80) ที่ 3 ติฐิตา เหล่าตระกูลงาม สกอร์ 18 โอเวอร์พาร์ 162 (84-78)

คลาสเอ ชาย ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ เจ้าถิ่นสนามนี้นับเป็นสนามหลังบ้าน พลิกเฉือนกลับมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จ สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 146 (75-71) ส่วนที่ 2 เป็นของ ณัทกร เหล่าชุมพล รอบแรกเก็บแต้มตุนไว้ 2 อันเดอร์ แต่มาพลาดออกดับเบิ้ลที่หลุม 2 และเสียแต้มเพิ่มในหลุม 17 และ 18 ทำให้รอบสองตีเกิน 5 จบสองวันสกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 147 (70-77) ที่ 3 ตะวัน รอดลอยทุกข์ สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149 (74-75)

คลาสเอ หญิง ในสนามนี้ฝีมือกินกันไม่ลงระหว่าง มธุสร รอดเณร, ภิมพิศา สีสุธรรม และบุษปภาพร สุขเติม หลังจบการแข่งขันในรอบสอง ปรากฏว่า มธุสร รอดเณร ที่นำในรอบแรกอยู่ 2 อันเดอร์ ฟอร์มแผ่วในรอบสอง เก็บเพิ่มไม่ได้ ทำให้ บุษปภาพร กับ ภิมพิศา แซงนำ โดย บุษปภาพร มาพลาดท่าที่หลุม 16 ออกดับเบิ้ล ทำให้ ภิมพิศา สีสุธรรม เก็บถ้วยแชมป์ ไปครองด้วยสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 140 (71-69) ส่วน บุษปภาพร สุขเติม จบที่ 2 สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 141 (71-70) ที่ 3 อุษณี อุดคำเที่ยง สกอร์รวมอีเวนท์พาร์ 144 (72-72)

คลาสบี ชาย ที่ 1 ประกฤษฎิ์ จุมพลา เก็บแชมป์ได้ตามคาด จบสองวันที่ 1 โอเวอร์พาร์ 145 (74-71) ที่ 2 ปุณยวัจน์ จงศรีอดิสรณ์ สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 150 (75-75) ที่ 3 พัทธดนย์ วิริยะประกอบ สกอร์รวม 9 โอเวอร์พาร์ 153 (74-79)

คลาสบี หญิง ชนิดา ศรีปาน รอบแรกเก็บไป 1 อันเดอร์ รอบสองทำสกอร์เพิ่มไม่ได้ จบที่อีเวนท์พาร์ 144 (71-73) คว้าแชมป์แรกของทัวร์นี้สำเร็จ ที่ 2 กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล สกอร์รวม 13 โอเวอร์พาร์ 157 (84-73) ชนะเคาน์แบ็ค ณพจิรา ลือศรัทธา ไป ส่วน ณพจิรา จบที่ 3 สกอร์รวม 13 โอเวอร์พาร์ 157 (77-80)

คลาสซี ชาย ณฐภัทร ตรงจิตภักดี และพสิษฐ์ ราตะกั่ว รอบสองหวดเข้ามาเท่ากันที่ 14 โอเวอร์พาร์ 158 (80-78) ทำให้ต้องเพลย์ออฟ ผลปรากฏว่า ณฐภัทร ตรงจิตภักดี นักกอล์ฟจากเยาวชนกองทัพอากาศ อาศัยความแม่นยำกดเบอร์ดี้ในการดวลเพลย์ออฟ คว้าที่ 1 ไปครอง ส่วน พสิษฐ์ ราตะกั่ว จบอันดับ 2 และที่ 3 ธนิสร พิศเพ็ง สกอร์รวม 15 โอเวอร์พาร์ 159 (87-72)

คลาสซี หญิง ที่ 1 มาริษา โตใจ สกอร์รวม 10 โอเวอร์พาร์ 154 (83-71) ที่ 2 ศศิศรร์ จงศรีอดิสรณ์ สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 155 (79-76) ที่ 3 ปาลิดา กิตติพรชัยสกุล สกอร์รวม 15 โอเวอร์พาร์ 159 (77-82)

สนามต่อไปเป็นรายการ “ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ คลาสสิค 2021” ยังคงใช้สังเวียนการแข่งขัน ที่สนามปัตตาเวีย เซ็นจูรี่ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี เช่นเดิม ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 สนใจสมัครแข่งขันโทร.098-260-5547 หรือที่ Line Official : @amggolf หรือ www.amg-golf.com