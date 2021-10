‘สิทธิชัย’ มองข้ามช็อตวางเป้าคว้าแชมป์คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ที่สิงคโปร์

“เจ้าเมย์” สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง วางเป้าคว้าแชมป์ทัวร์นาเม้นท์ “คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังปรีซ์” ONE: FIRST STRIKE รุ่นเฟเธอร์เวต 65.9 – 70.3 กก. ที่มี 8 ขุนพลนักชกระดับท็อปของโลกร่วมดวลกำปั้น ซึ่งนัดแรกจะมีขึ้นวันศุกร์ที่ 15 ต.ค.นี้ ที่ประเทศสิงคโปร์ โดย นักชก วัย 30 ปี เผย ตนเองมองข้ามเกมนัดแรก เพราะได้ศึกษาสไตล์การชกของ “ไทฟุน ออสแคน” จากตุรกีแล้วเป็นมวยหมัด ตนเตรียมแข้งเป็นอาวุธหลักไว้บู๊บนสังเวียนมั่นใจสยบเอาชนะได้แน่ และขอบุญบารมีพ่อแม่จากบุรีรัมย์ช่วยหนุนให้ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ในครั้งนี้มาครองให้ได้ด้วย

ความเคลื่อนไหวศึกคิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ONE: FIRST STRIKE รุ่นเฟเธอร์เวต โดยมี 8 ขุนพลนักชกชื่อเสียงโด่งดังระดับท็อปของโลกร่วมดวลกำปั้น จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม ที่ประเทศสิงคโปร์ ถ่ายทอดสดผ่าน ONE Super App และ Youtube ของ ONE Championship เวลา 19.30 น. จัดการแข่งขันระบบแบ่งสาย ชกกันแบบแพ้คัดออก แบ่งออกเป็น 2 สาย ประกอบด้วย สาย A มารัต กริกอเรียน พบกับ แอนดี ซาวเวอร์, เซมี ซานา ปะทะ ชิงกิซ อัลลาซอฟ ส่วนสายบี สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง นักชกหนึ่งเดียวตัวแทนของไทย เจอกับ ไทฟุน ออสแคน จากตุรกี, เอ็นริโก เคห์ล พบ ดาวิด คิเรีย

“เจ้าเมย์” สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง ผู้รั้งอันดับ 4 ของแรงกิงรุ่นนี้ ดีกรีแชมป์โลกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง 12 สมัย เปิดเผยว่า ตอนนี้สภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมชกเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ตนเองเก็บตัวฟิตซ้อมมา 1 เดือนเต็ม ๆ ที่ค่ายศิษย์สองพี่น้อง โดยมี จั่นเจา และธงชัย เป็นนักมวยตัวใหญ่เพื่อนร่วมค่ายคอยเป็นคู่ซ้อมทวนเชิงและลงนวมให้ สำหรับการเจอกับไทฟุนครั้งนี้นั้น ตนเองไม่รู้สึกหนักใจ ซึ่งอดีตที่ผ่านมายังไม่เคยชกกันมาก่อน แต่ก็ทำการบ้านศึกษาดูเทปสไตล์การชกของเขามาตลอด เขาเป็นมวยหมัดหนักถือว่าอาวุธและความหลากหลายเป็นรองตนอยู่พอสมควร ไฟต์นี้เตรียมแข้งเป็นอาวุธหลักไปหวดหนัก ๆ สกัดคู่ชกบนสังเวียน มั่นใจสยบเอาชนะได้แน่ หากชนะไฟต์แรกก็จะคว้าตั๋วผ่านเข้าไปชกในรอบตัดเชือกต่อไป ซึ่งมวยรอบนี้ไม่ได้ชกแบบมวยรอบมาราธอนเหมือนมวยไทยในวันเดียวจบ แต่จะชกแบบเดือนเว้นเดือน ถือเป็นเรื่องดีจะทำให้การเตรียมความพร้อมและสภาพร่างกายเราฟิตพร้อมและไม่บอบช้ำมากนัก

“ผมวางเป้าหมายถึงการคว้าแชมป์ไว้เลยครับ ขณะนี้ในวัย 30 ปี ถือว่าอยู่ในจุดพีคมากในความรู้สึกของตัวเองถือว่าอายุยังไม่เยอะ การสปีดอาวุธยังเร่งได้สบาย ไม่มีแผ่วปลาย ประกอบกับช่วงโควิดแพร่ระบาดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ ก็ไม่ได้ไปเที่ยวปล่อยเนื้อปล่อยตัว ยังรักษาระเบียบวินัย ออกกำลังกายฟิตซ้อมอยู่เสมอ จนกระทั่งทราบว่ามีรายการชกศึกดังกล่าวนี้ ก็เริ่มเข้าสู่โปรแกรมการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบทันที ก็อยากขอบุญบารมีของพ่อแม่ที่อยู่บ้านเกิด อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ช่วยหนุนนำให้ตนประกาศศักดาคว้าแชมป์ครั้งนี้มาครองให้ได้ด้วย ส่วนตัวจะทำหน้าที่ให้เต็มที่ และไม่ให้กองเชียร์ผิดหวัง” สิทธิชัย กล่าวทิ้งท้าย