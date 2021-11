ชนะนัดแรกแต่ตกงาน! ‘นอริช’ ปลด ‘ฟาร์ก’ พ้นกุนซือแล้ว

นอริช ซิตี้ ทีมท้ายตารางของพรีเมียร์ลีก ประกาศปลด ดาเนียล ฟาร์ก ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้ว ทั้งๆ ที่คุมทีมบุกชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-1 ในเกมพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน นับเป็นชัยชนะเกมแรกในฤดูกาลนี้ของนอริชด้วย

ฟาร์กทำทีมนกขมิ้น 4 ปีครึ่ง พาทีมเลื่อนชั้นกลับมาจากลีกแชมเปี้ยนชิพ 2 ครั้ง แต่การตกไปรั้งบ๊วยของพรีเมียร์ลีก ทำให้มีเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลให้เดินหน้าเปลี่ยนแปลงทีม จนมีการปลดฟาร์กออกจากตำแหน่งในที่สุด

Norwich City can confirm that head coach Daniel Farke has left the club with immediate effect.

Full statement ⬇️#NCFC

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) November 6, 2021