กกท. มอบถ้วยรางวัลกอล์ฟเยาวชน SAT-Future Junior Golf Thailand 2021

“บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน รายการ SAT-Future Junior Golf Thailand 2021 ประจำปี 2564 แก่นักกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยม พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนสถาบันการศึกษาทั้ง 9 สถาบัน โดยมีคณะผู้บริหาร ร่วมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 28 มกราคม

ดร.ก้องศักด กล่าวว่า กกท. ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังเยาวชนให้สนใจ และเห็นความสำคัญเรื่องกีฬามาโดยตลอด ซึ่งกีฬากอล์ฟเป็นหนึ่งในกีฬาที่คนไทยมีโอกาสสร้างชื่อเสียงไกลถึงระดับโลก การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน รายการ SAT-Future Junior Golf Thailand 2021 ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาของเยาวชนให้ก้าวไกลถึงระดับโลก สอดคล้องกับนโยบายของ กกท. ที่จะให้การสนับสนุนความเป็นเลิศด้านกีฬา ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอาชีพ

สำหรับการแข่งขันดังได้ดำเนินการสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จึงได้มอบถ้วยรางวัลประจำปี 2564 แก่นักกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมประจำปี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ ผู้แทนสถาบันการศึกษาทั้ง 9 สถาบัน ได้แก่

Class Open ชาย ด.ช.อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่, Class Open หญิง น.ส.สิริชญา จันทร์เพ็ญ จากโรงเรียนบดินทรเดชา, Class C ชาย ด.ช.จิรภัทร ทุยบึงฉิม จากโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ.ปทุมธานี, Class C หญิง ด.ญ.ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน จากโรงเรียน The American School Of Bangkok, Class D ชาย ด.ช.ภัทรพล วิเชียรชัย จากโรงเรียน The American School Of Bangkok, Class D หญิง ด.ญ.ชณิชา กิจจารักษ์ จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

Class E ชาย ด.ช.สกาย ไวล์ดิ้ง จากโรงเรียน Australian International School Bangkok, Class E หญิง ด.ญ.นลพรรณ คำเกิด จากโรงเรียนราชินี และนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปี Rookie of the year ด.ช.ภูริต วงศ์สว่าง คลาส E ชาย จากโรงเรียนโชคชัยรังสิต ทั้งนี้ กกท. จะเป็นแรงผลักดัน และช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับเยาวชนต่อไป