ตื่นตาตื่นใจ! วัน แชมเปี้ยนชิพ คลอดโปรแกรมยิงสดสุดกระหึ่มตลอดปี 2022

วัน แชมเปี้ยนชิพ หรือ ONE Championship (ONE) องค์กรศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน แง้มโปรแกรมการแข่งขันตลอดปี 2022 โดยกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดทั้งสิ้น 24 รายการ ซึ่งนับแต่ต้นปีที่ผ่านมา วัน แชมเปี้ยนชิพ ได้จัดการแข่งขันไปแล้ว 2 นัด ได้แก่ ศึก ONE: HEAVY HITTERS และ ONE: ONLY THE BRAVE

สำหรับรายการแข่งขันที่เหลือในปีนี้ จึงเหลืออีก 22 นัดที่จะถูกจัดขึ้น โดยเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้งตลอดปี 2022 ซึ่งทาง วัน แชมเปี้ยนชิพ เตรียมจะแจ้งข้อมูลความคืบหน้าอย่างเป็นทางการต่อไปอีกครั้ง

นายชาตรี ศิษย์ยอดธ ประธานและซีอีโอ วัน แชมเปี้ยนชิพ เปิดเผยว่า รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ประกาศโปรแกรมถ่ายทอดสดการแข่งขันของ วัน แชมเปี้ยนชิพ ประจำปี 2022 นี้ โดยเราวางแผนจัดการแข่งขันทั้งหมด 24 รายการ พร้อมเดินหน้าจัดศึกชิงแชมป์โลกที่ดีที่สุด, นำเสนอทักษะการต่อสู้ที่ตื่นตาตื่นใจ และเต็มไปด้วยคุณค่าแห่งความบันเทิงตลอดทั้งปี