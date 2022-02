Under Armour ชวนยัดห่วงเยาวชนไทยชู้ตศึก Curry 3 ON 3 Thailand 2022

หลังจากเปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุด Curry Flow 9 และ Curry Flow 9 Street Pack คอลเลกชั่นที่เป็นการร่วมมือกับ Sesame Street คาแรกเตอร์หุ่นมือสีสันสดใสขวัญใจเด็กทั่วโลกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา Under Armour (อันเดอร์ อาร์เมอร์) ผู้นำแบรนด์เสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬาชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา และ Curry Brand ประเดิมกิจกรรมแรกของปีที่สนับสนุนให้เยาวชน และนักกีฬารุ่นเยาว์ในประเทศไทย เข้าถึงโอกาสในการเล่นกีฬา กับกิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลสำหรับเยาวชน Curry 3 ON 3 Thailand 2022 ที่เปิดรับสมัครนักบาสเกตบอล ทั้งชาย และหญิงรุ่นอายุ 15-18 ปี ร่วมเข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์แบบ 3 ต่อ 3 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมสูงสุด 100,000 บาท

สอดคล้องกับแคมเปญในระดับโลกของ Under Armour และ Curry Brand ภายใต้การนำของตำนานมือชู้ตสามแต้มที่ดีที่สุดตลอดกาล สเตฟเฟ่น เคอร์รี่ ซึ่งการแข่งขัน Curry 3 ON 3 Thailand 2022 แสดงความมุ่งมั่นของ Under Armour ที่จะสร้างโอกาสในการเข้าถึงกีฬา รวมถึงขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เยาวชน และนักกีฬารุ่นเยาว์ทั่วโลกมีส่วนร่วมกับกีฬา รวมไปถึงแสดงความตั้งใจของ Under Armour ประเทศไทย ที่จะเดินหน้าผลักดันให้เยาวชนไทยแสดงศักยภาพทั้งในและนอกสนามกีฬา

สำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ CURRY 3 ON 3 Thailand 2022 เปิดรับสมัครสำหรับนักบาสเกตบอลรุ่นเยาว์ทั้งชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี โดยเป็นการแข่งขันแบบนับคะเเนนแพ้คัดออก เพื่อชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 100,000 บาท มีรายละเอียดการรับสมัคร การแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ดังต่อไปนี้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-27 กุมภาพันธ์ 2565 โดย 1 ทีม ต้องประกอบไปด้วยสมาชิก 3-4 คน สามารถสมัครได้ที่ LINE : @curry3on3th หรือ สมัครด้วยตัวเองได้ที่

-ร้าน Under Armour Brand House สาขาเมกา บางนา สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และ สาขา Zpell ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

-ร้าน Dilok สาขามาบุญครอง สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และ สาขาสวนหลวงสแควร์

-ร้าน Hoops Station สาขาสยามสแควร์วัน

-ร้าน Slammers สาขาเมกา บางนา และ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

-รอบคัดเลือก วันที่ 6 มีนาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex หรือ ศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

-รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า เมกา บางนา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร เงื่อนไข และกติกาการแข่งขัน ได้ที่ LINE : @curry3on3th หรือโทร 084-504-1237