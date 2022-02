ส่องภารกิจเฉียดตายในเรียลลิตี้ระดับโลก The Apprentice: ONE Championship Edition

หากคุณคิดว่า “สควิด เกม” โหดแล้ว อยากให้ลองดู “The Apprentice: ONE Championship Edition” เรียลลิตี้โชว์การแข่งขันธุรกิจระดับโลก ที่ไม่ใช่แค่ซีรีส์ เพื่อความบันเทิง โดยผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านบททดสอบด้านร่างกายด้วยตนเองแบบไม่มีตัวแสดงแทน เพื่อฝ่าด่านแต่ละด่านให้ได้เพื่อไม่ให้ตนถูกคัดออกจากการแข่งขัน

ในแต่ละตอน ผู้แข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ทีม เพื่อผ่านทดสอบด้านร่างกายภายใต้กำกับดูแลของนักศิลปะการต่อสู้ระดับโลกจากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ยูโด บราซิลเลียนยิวยิตสู ฯลฯ โดยจะพาไปดูภารกิจของรายการนี้ที่ขึ้นชื่อว่าโหดสุดไม่แพ้ที่เคยได้ดูในซีรีส์เกาหลียอดฮิตเลยทีเดียว

แข่งไต่บันไดเชือกสูงเท่าตึก 11 ชั้น

ภารกิจนี้ ผู้แข่งขันจะต้องโรยตัวด้วยเชือกจากสะพาน Fort Siloso Skywalk หนึ่งในแลนด์มาร์กของประเทศสิงคโปร์ และไต่บันไดเชือกกลับไปขึ้นในระดับความสูงเท่าตึก 11 ชั้น ทีมใดทำเวลาเวลาได้เร็วกว่าจะเป็นฝ่ายชนะและเก็บคำแนนได้ก่อน โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเอาชนะความกลัวเมื่อตัวเองเหมือนถูกแขวนอยู่บนเส้นด้ายเพื่อพาตัวเองไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดให้ได้

แข่งพายเรือยาววัดความอึด

เป็นที่รู้กันดีว่าการแข่งพายเรือต้องอาศัยทั้งความแข็งแกร่ง และพละกำลังมหาศาล ที่สำคัญยังต้องอาศัยความสามัคคีของคนในทีมด้วย หากคนใดคนหนึ่งอ่อนแอ หรือทำตัวมือไม่พายยังเอาเท้าราน้ำ ยังไงก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แน่นอน

เอาตัวรอดจากเหตุกาณ์เฮลิคอปเตอร์ตกน้ำ

ในเกมนี้ ผู้แข่งขันจำเป็นต้องเผชิญกับความกดดันขั้นสุด โดยเป็นการจำลองสถานการณ์ เมื่อเฮลิคอปเตอร์ที่พวกเขาโดยสารอยู่ตกลงน้ำ เพื่อให้แต่ละคนเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุครั้งนี้ให้ได้ คงไม่ต้องบอกว่าเราจะได้เห็นผู้แข่งขันบางคนต้องตะเกียกตะกายเพื่อหาอากาศหายใจหนีตายจากบททดสอบนี้

“The Apprentice: ONE Championship Edition” คือเรียลลิตี้ทีวีแบบไม่มีสคริปต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งในประวัติศาสตร์ ที่จัดทำขึ้นโดยฝีมือคนไทย ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของ วัน แชมเปี้ยนชิพ องค์กรสื่อกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย

พร้อมการันตีด้วยสองรางวัลชนะเลิศจากงาน Asian Academy Creative Awards 2021 ในสาขา “รายการบันเทิงแบบไม่มีสคริปต์ยอดเยี่ยม (Best Non-Scripted Entertainment)” และ “รายการดัดแปลงยอดเยี่ยม (Best Adaption of an Existing Format)” ติดตามรับชมได้แล้วทางช่อง Netflix