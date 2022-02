สุดยอด 3 แข้งเยาวชนแดนใต้ ผ่านคัดเลือกโครงการ KTAXA Academy ที่ภูเก็ต

โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy” โดย “กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต” ซึ่งเป็นการคัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทย ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล รับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท และทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาคนละ 5,000 บาท เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการคัดเลือกโซนภาคใต้ จัดขึ้นที่สนาม Arena Club Phuket จ.ภูเก็ต โดยมีเยาวชนชาย อายุ 13-15 ปี (เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2550-31 ธันวาคม 2552) ร่วมทดสอบฝีเท้า

ภายในได้รับเกียรติจาก น.ส.สุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตเป็นประธาน ร่วมด้วย นายดำรง ไชยเสนา ผู้อำนวยการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดภูเก็ต และ “โค้ชแดง” ทรงยศ กลิ่นศรีสุข ร่วมเปิดงาน

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมงานผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test ที่ทางโครงการจัดให้ตรวจในบริเวณสนาม Arena Club Phuket ในด้านการทดสอบ และคัดเลือก เป็นการทดสอบการเล่นเป็นทีม และความเข้าใจในเกม สำหรับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกในสนามคัดเลือก จ.ภูเก็ต ได้แก่ ด.ช.ธีทัต เจริญพรภักดี, ด.ช.ชากิร เกบุตร และ ด.ช.พร แก้วแสวง

โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy” จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะนักฟุตบอลเยาวชนของไทยสู่มาตรฐานระดับโลก และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกาย

อีกทั้งสอดคล้องกับการที่กลุ่มแอกซ่าเป็นพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล และร่วมสร้างพลังกายพลังใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าทุกคนทำได้ “Know You Can” บริษัทพร้อมที่จะสนับสนุน อยู่เคียงข้างความเชื่อมั่นของเยาวชนไทย และมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะฟุตบอล เพื่อให้สามารถก้าวเดินตามความฝันได้สำเร็จ

สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปจะมีขึ้นในต้นปี 2565 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ณ สนามศูนย์ฝึกเยาวชน YHA (Yamaoka Hanasaka Academy) เวลา 7.30น. เป็นต้นไป สอบถามและสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE@ : @ktaxa-u15