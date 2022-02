แฟนทีมเลสเตอร์ ยิ้มไม่หุบ หลังได้เซอร์ไพรส์วันเกิดจากบอส ‘ต๊อบ อัยยวัฒน์’

เรียกว่าเป็นโมเมนต์ประทับใจ ของเหล่าบรรดาแฟนบอลจิ้งจอกสีน้ำเงิน “เลสเตอร์ ซิตี้” หลังเกมกับ แรนเดอร์ส จากเดนมาร์ก ในศึกยูฟา ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก

เมื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์ Sam_LCFC ได้โพสต์เล่าเรื่องราวของหลาน ที่ได้พบกับ ต๊อบ-อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรชาวไทย และได้มีโมเมนต์วันเกิดสุดประทับใจ โดยว่า “หลานของฉันได้ไปชมเกมของเลสเตอร์คืนนี้ สำหรับวันเกิด โดยได้ทำป้ายขึ้นมา หวังจะได้เสื้อนักเตะ แต่เสียดาย ที่เขาไม่ได้ไป แต่หลังจากเกมจบ ต๊อบ ได้พาเขาไปที่สโตร์ และได้ให้เลือกเสื้อแบบที่ชอบ”

ก่อนจะทิ้งท้ายว่า “What a legend, Thank You”

My Nephew went to the #LCFC game tonight, for his birthday, equipped with a home made sign, hoping to get a player shirt, sadly he didn’t, but after the game the boss himself, Top, took him around the fan store personally to pick out a shirt, what a legend, THANK YOU!! @LCFC 💙🦊 pic.twitter.com/1oVfLXtdgA

— Sam (@Sam_LCFC) February 17, 2022