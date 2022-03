‘กกท.’ เปิดบูธกิจกรรม ‘มวยไทย’ ในงานเอ็กซ์โป ดูไบ 2020 เผยแพร่สู่ระดับโลก

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมจัดบูธกิจกรรม “มวยไทย มรดกทางวัฒนธรรมของไทย สู่ระดับโลก” ในการจัดแสดงของประเทศไทย (Thailand Pavilion) ภายในงานมหกรรมนิทรรศการโลก “เวิลด์ เอ็กซ์โป ดูไบ 2020” (World Expo Dubai 2020) ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ช่วงระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2565

บูธกิจกรรม “มวยไทย มรดกทางวัฒนธรรมของไทย สู่ระดับโลก” เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของมวยไทยที่ทำให้มีความโดดเด่นและถือเป็นศิลปะชั้นสูง ประกอบด้วย “ศาสตร์” ได้แก่การเรียนรู้จุดอ่อน จุดแข็งของร่างกายที่จะพิชิตและเอาชนะคู่ต่อสู้ “ศิลป์” คือ ลักษณะการใช้นวอาวุธที่มีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างพิสดาร ทำให้มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีมนต์ขลังและเป็นการต่อสู้ที่มีชั้นเชิงเป็นที่ประทับใจของคนทั้งโลก

ภายในบูธมีกิจกรรมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อรับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าลวดลายมวยไทย และสติกเกอร์เอกลักษณ์ต่างๆ ของเมืองไทยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีการจับสลาก “ลัคกี้ดรอว์” ร่วมลุ้นรับกางเกงมวยไทย คอลเล็กชั่นพิเศษ ซึ่งบรรยากาศมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมบูธมวยไทยกันเป็นอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพิเศษชุด Muay Thai The Cultural Heritage of Thailand จัดโชว์ 2 รอบต่อวัน ซึ่งในส่วนแรกเป็นการแสดงแม่ไม้มวยไทย และการร่ายรำท่าไหว้ครู อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ขณะที่ส่วนที่สองจะผสมผสานให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยท่าทางมวยไทยได้ออกแบบมาให้เป็นท่าเต้นเดนซ์เข้าจังหวะ ประกอบกราฟฟิกอลังการ ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของมวยไทยจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบัน และไปสู่อนาคต โดยได้กระแสตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมชมที่ได้ร่วมสนุกเข้ากับจังหวะการแสดงไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ

ปัจจุบันมวยไทยได้รับการยอมรับและความนิยมเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาอาชีพที่แพร่หลายมากขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการผลักดันกีฬามวยไทย เข้าสู่มหกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งในระดับเอเชียและระดับโลก นอกจากนี้ มวยไทยยังเป็นสถาบันการศึกษา และสถานที่ออกกำลังกาย ที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจ และให้ประเทศไทยถือเป็นต้นแบบ “ค่ายมวย” ระดับมาตรฐานสากล

สำหรับงานเวิลด์ เอ็กซ์โป ดูไบ 2020 จัดขึ้นที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 โดยมี 192 ประเทศเข้าร่วมงาน ในส่วนประเทศไทยเข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วยอาคารแสดงประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนสู่อนาคต” (Mobility for the Future) ตั้งอยู่โซน Mobility มีขนาดพื้นที่ 3,606 ตรม. หรือ 2.25 ไร่ พื้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ไทยเคยเข้าร่วมงานเวิลด์เอ็กซ์โป

ภายในอาคารแสดงประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ห้องนิทรรศการ ประกอบด้วย 1.Thai Mobility ผ่านความงดงามของศิลปะไทยของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ 2.Mobility of Life น้ำขับเคลื่อนชีวิตไทย 3.Mobility of The Future การขับเคลื่อนประเทศในยุคดิจิทัล และ 4.Heart of Mobility หัวใจหลักของการขับเคลื่อนผ่านหนังสั้นจากเรื่องจริง รวมทั้งยังมีร้านอาหารไทย The Taste of Thai และร้านของที่ระลึก Thai Souk