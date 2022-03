ททท. ต่อยอดโครงการ Workation Paradise Throughout Thailand ดันเทรนด์ทำงานท่องเที่ยวทุกที่

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พลิกโฉมการท่องเที่ยว ส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ในยุควิถีใหม่ ผ่านโครงการ Workation Paradise Throughout Thailand เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางรูปแบบ Working & Outing from Somewhere โดยมีหัวใจสำคัญในการสื่อสาร คือ Workation Thailand เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ สามารถเปลี่ยนสถานที่ทุกที่ให้เป็นสถานที่ที่ทำงาน จัดกิจกรรม ประชุม พบปะสังสรรค์ ท่ามกลางบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะกลายเป็นโอกาสใหม่ของภาคธุรกิจโรงแรมที่พักในการพัฒนาและยกระดับการให้บริหารเพื่อให้สามารถรองรับรูปแบบการทำงานที่เป็นอิสระของนักท่องเที่ยวที่จะสามารถเลือกสถานที่ทำงานได้ตาม

ความต้องการ เปิดประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และเติมเต็มความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกัน

โครงการ Workation Paradise Throughout Thailand เป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวในรูปแบบท่องเที่ยวพร้อมการทำงาน ตามแนวคิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ New Normal ตอบโจทย์การเดินทางภายใต้สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวในประเทศไทยเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพื่อช่วยกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวของไทย และช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถปรับเปลี่ยน พัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการจากธุรกิจที่พักแบบเดิมสู่มิติใหม่ของการบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน คือการทำงาน และท่องเที่ยว ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งการนำเสนอสินค้าและบริการนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาส สร้างรายได้เข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมกับยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้สามารถเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน

โดยบูรณาการความร่วมมือ กับพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดทำเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับการออกเดินทางและทำงานได้อย่างอิสระ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าและบริการ บนเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/workationthailand.com แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. Resort & Hotel Special Deal วันธรรมดาของโรงแรม ห้องพักโรงแรม ที่จัดประชุม

2. CSR Outing / เที่ยวตามธีม

3. Gastronomy / Luxury

4. Special Deal / ท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ

ไม่เพียงเท่านั้น โครงการ Workation Paradise Throughout Thailand ยังได้ร่วมกับ TRUE HEALTH มอบสิทธิพิเศษแก่นักท่องเที่ยวที่กดรับสิทธิพิเศษบนเว็บไซต์ของโครงการฯ รับสิทธิพบแพทย์ได้ฟรีบน

แอปพลิเคชันหมอดี

นอกจากนี้ โครงการ Workation Paradise Throughout Thailand ยังมีกิจกรรม The Best Workation Place ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ออกไปท่องเที่ยวพร้อมทำงานในรูปแบบ Workation

พร้อมถ่ายภาพหรือวิดีโอโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook, Instagram, TikTok, Twitter และ

ติด Hashtag #WorkationThailand #WorkationParadise เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสำหรับไปท่องเที่ยว Workation มูลค่ารวม 1,000,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจนำเสนอแพ็กเกจและสิทธิพิเศษ หรือนักท่องเที่ยวที่สนใจรับสิทธิพิเศษและ

ซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/workationthailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Line : @workationthailand