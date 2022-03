GAMBOL เตรียมปล่อยรองเท้าสาวก ‘หงส์แดง’ อีกหลายรุ่น หลังกระแสตอบรับดี

หลังสร้างปรากฎการณ์แฟนพันธุ์แท้ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล แห่พรีออเดอร์คอลเลกชั่นใหม่ GAMBOL Liverpool FC Limited Edition ลิขสิทธิ์แท้ที่มีเพียง 1,892 คู่หมดเกลี้ยงภายใน 30 นาที โดย นายนิติ กิจกำจาย ผู้อำนวยการ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าแบรนด์ “แกมโบล” (GAMBOL) จับมือ สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล จัดงาน “Walk On with GAMBOL” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ก้าว…ไปด้วยกัน พร้อมเปิดตัวรองเท้า GAMBOL Liverpool FC Special Collection ทั้ง 4 รุ่น ประกอบด้วย รุ่น Legends, Super Sub, Rush และ Hero ดีไซน์โดดเด่นเฉพาะของแกมโบล ผสานกับโทนสีอันเป็นเอกลักษณ์ของลิเวอร์พูล ให้บรรดาสาวกหงส์แดงได้ยลโฉมรองเท้าสุดเลิฟกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสร้างความประทับใจจากกูรูแฟนพันธุ์แท้หงส์แดง “แจ็คกี้” อดิสรณ์ พึ่งยา กับ “บอ.บู๋” บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร แฟน “ผีแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคลั่งไคล้ที่มีต่อเกมลูกหนังอย่างสนุกสนาน พร้อมด้วยพระเอกหนุ่ม “บูม” กิตตน์ก้อง ขำกฤษ ซึ่งมาเล่าถึงทีมฟุตบอล และนักแตะที่ชื่นชอบตั้งแต่เด็ก จนเกิดแรงบันดาลใจ และคลั่งไคล้ในการเล่นกีฬาฟุตบอลจนถึงปัจจุบัน ปิดท้ายโชว์เสียงร้องเพลงหวานๆ ละมุนละมัยสร้างสีสันให้กับงาน โดยมี “นิหน่า” สุฐิตา ปัญญายงค์ รับหน้าที่พิธีกร ณ ลานเอเทรียม 1 สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G

นายนิติ กิจกำจาย เปิดเผยว่า GAMBOL รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถือลิขสิทธิ์ Official Licensee ของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล และได้ทำงานร่วมกันเป็นระยะเวลา 3 ปี (2022-2024) ซึ่งนับเป็นแบรนด์รองเท้าลำลองรายแรก และรายเดียวของประเทศไทย โดย GAMBOL Liverpool FC Limited Edition มีความโดดเด่นที่ตอกย้ำตัวตนของแฟนบอล “หงส์แดง” ด้วยลาย YNWA (You’ll Never Walk Alone) ที่บอกถึงสปิริตได้อย่างชัดเจน จากความสำเร็จของการพรีออเดอร์ที่ผ่านมา เร็วๆ นี้จะมีการปล่อย GAMBOL Liverpool FC Special Collection ออกมาอีกหลายรุ่น เพื่อเอาใจแฟนคลับของสโมสรฟุตบอล รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบสวมใส่รองเท้าแตะ ชื่นชอบงานดีไซน์ โดยจะเป็นรูปแบบรองเท้าแตะแบบหนีบ และรองเท้ารัดส้น ซึ่งมีความแตกต่างกันที่ดีไซน์ และลวดลายของแบบรองเท้า เพื่อตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของแฟนคลับ

ทั้งนี้ ด้วยดีไซน์ของรองเท้าที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และใช้นวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย จีโบลด์ เทคโนโลยี เอกสิทธิ์เฉพาะของ GAMBOL ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้รองเท้า นุ่ม ทน เบา สวมใส่สบาย บวกกับ ชื่อเสียงความยิ่งใหญ่ของสโมสรลิเวอร์พูล ระดับตำนานที่มีมายาวนาน และกลุ่มแฟนคลับของสโมสรที่เหนียวแน่น จึงมั่นใจได้ว่า GAMBOL Liverpool FC Special Collection สามารถครองใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

“ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ GAMBOL จะมีการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ 360 องศา โดยมีการ Collaboration กับแบรนด์ และคาแรกเตอร์ รวมถึงยังมีการ Revamp Digital Asset เพื่อเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และมีการออก Product ใหม่ที่เข้ากับ Seasonal ที่เน้นปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อหาทางกลับไปใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้า ด้วยความเข้าใจ และสามารถตอบโจทย์พฤติกรรม และอินไซต์ (Insight) ของกลุ่มลูกค้าในยุคปัจจุบันได้”