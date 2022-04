‘สเปอร์ส’ บุกเกาหลีใต้ อุ่นเครื่องทีมรวมดาราเคลีก 13 ก.ค.

ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ทีมดังในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ จะเดินทางไปเตะเกมปรีซีซั่นที่ประเทศเกาหลีใต้ กับทีมรวมดาราเคลีก ในวันที่ 13 กรกฎาคม โดยจะใช้สนามโซล เวิลด์คัพ สเตเดียม เป็นสังเวียนอุ่นเครื่อง

แมตช์นี้สเปอร์สยืนยันว่าซน ฮึง มิน กองหน้าเกาหลีใต้จะเดินทางไปอุ่นเครื่องที่บ้านเกิดด้วย

🇰🇷 We can confirm we will face Team K-League in the first match of our pre-season tour of Korea this summer, supported by the Club’s Principal Partner, AIA.#CoupangPlaySeries

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 13, 2022