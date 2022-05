‘โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022’ จัดครบรส 5 สนาม ประเดิมที่ชลบุรี มิ.ย.นี้

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ และนายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่โตโยต้า อะไลฟ์ ถ.บางนา-ตราด กม. 3

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บุกเบิกวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเป็นทั้งผู้จัดการแข่งขัน และให้การสนับสนุนตั้งแต่ระดับเยาวชนต่อเนื่องไปจนถึงนักแข่งในระดับอาชีพ พร้อมเปิดโอกาสให้นักแข่งไทยได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ จากความทุ่มเทในการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทย ส่งผลให้โตโยต้าก้าวขึ้นเป็นผู้นำอย่างแท้จริง มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า มอเตอร์สปอร์ตถือเป็นหนึ่งในดีเอ็นเอ ที่สำคัญของโตโยต้า ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ “ยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่า” โตโยต้า เริ่มต้นกิจกรรม Motorsport ในประเทศไทย เมื่อ 37 ปีที่แล้ว ภายใต้วัตถุประสงค์ในการสร้างประสบการณ์ความสนุกสนานในกีฬามอเตอร์สปอร์ตt ด้วยการสนับสนุนผู้ที่รักในกีฬาประเภทนี้ รวมทั้งเป็นผู้จัดและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน โดยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราได้พัฒนาบทบาทมาเป็นผู้สนับสนุนนักแข่งชาวไทยให้มีโอกาสได้ไปแข่งขันในระดับนานาชาติ”

นายสุรศักด์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ในวาระ 60 ปี ของโตโยต้า เรามีความยินดีที่จะจัดงาน “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022” ให้คึกคัก และสนุกมากกว่าเดิม และเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทางหนึ่ง โดยจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Pushing the limit to race your ambition” นั่นคือ “ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด ปลุกพลังนักสู้ในตัวคุณ” กับรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ One Make Race ทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ Yaris One Make Race ครั้งแรกกับ Hatchback ECO Car ยอดนิยม Toyota YARIS, Hilux REVO One Make Race , Corolla ALTIS GR Sport One Make Race , VIOS Lady One Make Race รายการแข่งขันรุ่นพิเศษ TOYOTA EXECUTIVE CHARITY RACE 2022 โดยคณะผู้บริหารระดับสูงของโตโยต้า และตัวแทนชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า กับรถกระบะ Hilux REVO Double Cab 4X2 Z Edition 2,400 ซีซี โดยเงินรางวัลจากการแข่งขันจำนวน 200,000 บาท จะมอบให้กับองค์กรการกุศลในจังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมสัมผัสความสนุกตื่นเต้น “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022” ทั้ง 5 สนาม ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เปิดการแข่งขันสนามแรก วันที่ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม ที่จ.ชลบุรี มันส์กันต่อกับสนามที่ 2 วันที่ 9-11 กันยายน ที่จ.ภูเก็ต สนามที่ 3 และ Executive Race วันที่ 14-16 ตุลาคม ที่ จ.บุรีรัมย์ เตรียมลุ้นแชมป์กับสนามที่ 4 วันที่ 18-20 พฤจิกายน จ. เชียงใหม่ และ ชิงแชมป์ประจำปีสนามสุดท้าย วันที่ 16-18 ธันวาคม บุรีรัมย์

พร้อมติดตามความมันส์ของกิจกรรมต่างๆ ของ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022” ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย กิจกรรม Motorsport, e-motorsports, TGR Academy, Dream Racer Facebook: Toyota Gazoo Racing Motorsport และ Facebook: Toyota Motor Thailand กิจกรรม Racing Mania Facebook: Hilux Revo Thailand และ Facebook: Racing Mania