‘เปแอสเช’ คอนเฟิร์ม ‘ดิ มาเรีย’ ลาทีมหลังจบฤดูกาล

ปารีส แซงต์แชร์แมง โพสต์ในโซเชียลมีเดีย เพื่อขอบคุณอังเคล ดิ มาเรีย ดาวยิงอาร์เจนตินา ที่หมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาล และจะไม่อยู่กับทีมต่อในฤดูกาลหน้าแล้ว หลังจากร่วมงานกันมา 7 ปี

“เปแอสชขอขอบคุณดิ มาเรีย กับ 7 ปีที่ได้ลงแข่งขันในสีเสื้อของสโมสร ดิ มาเรีย คว้าแชมป์ 18 รายการกับเปแอสเช และเป็นนักเตะที่ทำแอสซิสต์ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสร”

ทั้งนี้คาดว่าดิ มาเรีย จะย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุส แบบไม่มีค่าตัว

🙌❤️💙@PSG_English would like to salute 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐃𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 and his 7 seasons spent in the Red and Blue jersey. The Argentinian won 18 titles and became the best passer in the history of the club.

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 20, 2022