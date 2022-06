ปธ.จนท.เลสเตอร์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิอังกฤษ ชั้น OBE

ซูซาน วีแลน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิอังกฤษ ชั้น OBE จากพระราชินีอังกฤษเนื่องในวันพระราชสมภพในปี 2022

ซูซาน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของสโมสรในปี 2010 และได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในอีกหนึ่งปีต่อมา และได้รับการยกย่องในการทำงานด้านฟุตบอลและเศรษฐกิจในเขตอีสต์มิดแลนด์ รวมถึงการทำงานเพื่อชุมชนในเขตเลสเตอร์เชียร์

ซูซาน กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติดังกล่าว โชคดีที่ได้ร่วมงานกับบุคคลที่มีความสามารถทั้งบุคลากรของสโมสร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเมือง และตัวแทนชุมชนเลสเตอร์ ตลอดจนผู้คนในเขตเลสเตอร์เชียร์ทั้งหมด ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา

“เลสเตอร์ ซิตี้ ยังคงมีความต้องการในการสนับสนุนและพัฒนาเขตเลสเตอร์เชียร์ ทั้งด้านกีฬา สังคมและเศรษฐกิจ ฉันรู้สึกภาคภูมิใจในหน้าที่ที่เราทำร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน และพวกเรายังคงก้าวเดินร่วมกันต่อไป”

ภายใต้การบริหารงานของ ซูซาน สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่สำคัญเพื่อเติมเต็มศักยภาพตั้งแต่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เข้ามาบริหารสโมสรในปี 2010 รวมถึงการมีส่วนร่วมของแฟนบอล, การเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ของสโมสร และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนได้กลายมาเป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางที่นำพาให้ทีมเลสเตอร์ ซิตี้ ก้าวจากทีมในฟุตบอลลีก แชมเปี้ยนชิพ ไปสู่ทีมที่โลดแล่นในลีกที่แข็งแกร่งอย่างพรีเมียร์ลีก โดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก เมื่อปี 2016 การคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร รวมถึงการได้เข้าแข่งขันในฟุตบอลยุโรปสามรายการ และจบอันดับท็อปเท็นของพรีเมียร์ลีกห้าฤดูกาลติดต่อกัน

การลงทุนอย่างต่อเนื่องและการมุ่งเน้นการพัฒนาอะคาเดมี และผู้เล่นอายุน้อยที่มีพรสวรรค์ทั่วทั้งเขต

เลสเตอร์เชียร์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้เล่นที่ก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่จากเลสเตอร์ ซิตี้ อะคาเดมี่ ถึง 4 คน

หลังจากการเปิดตัวทีมฟุตบอลหญิงเลสเตอร์ ซิตี้ อย่างเป็นทางการในปี 2020 สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอล

เอฟเอ วีเมนส์ แชมเปี้ยนชิพ ในฤดูกาล 2020/21 และได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุด เอฟเอ วีเมนส์ ซูเปอร์ ลีก

และสามารถรักษาสถานะทีมอยู่รอดในลีกสูงสุดต่อได้อีกหนึ่งฤดูกาล สโมสรตั้งเป้าที่จะผลักดันเด็กผู้หญิง

ในภูมิภาคมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยส่งเสริมคุณประโยชน์ของกีฬา และพัฒนาผู้เล่นหญิงที่มีความสามารถที่โดดเด่น

ซูซาน วีแลน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองสมุหเทศาภิบาลเขตเลสเตอร์เชียร์ เพื่อเป็นเกียรติสำหรับงานด้านบริการชุมชนท้องถิ่นเมื่อปี 2019 และยังคงมุ่งมั่นในงานด้านการกุศลของสโมสรด้วยการเปิดตัว มูลนิธิ แอลซีเอฟซี ฟ็อกเซส ฟาวน์เดชั่น เมื่อปี 2012 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา หลังการจากไปของอดีตประธานสโมสรเมื่อปี 2018 ซึ่งเป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างมากต่อเมืองเลสเตอร์

ภายใต้การบริหารของคุณซูซาน มูลนิธิฯ ยังคงให้การสนับสนุนที่สำคัญต่องานด้านการกุศลต่าง ๆ ในเลสเตอร์เชียร์ การสร้างสนามฝึกซ้อมของสโมสรในเขตซีเกรฟ และแผนการพัฒนาสนาม คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การนำของคุณซูซาน สโมสรยังคงลงทุนเพื่อสนับสนุนเขตเลสเตอร์เชียร์ ให้เป็นบ้านของกีฬา และกิจกรรมชั้นนำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานและการลงทุนในภูมิภาคอีกด้วย

นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ซูซานสมควรได้รับมากที่สุด สำหรับผู้ที่ทำงานอย่างหนัก และมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อช่วยสโมสรของเรา ผู้ที่ทำให้ความฝันของชุมชนของเรากลายเป็นความจริง”

“เลสเตอร์ โชคดีที่ได้สัมผัสกับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา คุณซูซานมีบทบาทสำคัญในการช่วยผลักดันและช่วยหล่อหลอมผู้คนในช่วงสถานการณ์ต่างๆ ให้มั่นใจว่าเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์และขับเคลื่อนสโมสรไปข้างหน้าเสมอ”

“ทุกคนที่สโมสรรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของเธอเป็นอย่างมาก และผมขอแสดงความยินดีเป็นการส่วนตัวสำหรับการแต่งตั้งอันทรงเกียรติในครั้งนี้”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งจักรวรรดิอังกฤษ Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (OBE) เป็นหนึ่งในเกียรติยศที่มีชื่อเสียงที่สุดที่พระราชทานโดยสมเด็จพระราชินี ในการรับรู้ถึงการทำงานที่โดดเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อสหราชอาณาจักรในปี 1917 สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 พระอัยกาของสมเด็จพระราชินีได้พัฒนาระเบียบอัศวินใหม่ที่เรียกว่า “ภาคีแห่งจักรวรรดิอังกฤษ” เพื่อเป็นการให้รางวัลแก่ทั้งชายและหญิงที่ได้มีส่วนสนับสนุนอย่างโดดเด่นในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

ในยุคปัจจุบัน Order of the British Empire จะพิจารณามอบให้แก่การทำงานในหลากหลายด้านตั้งแต่การแสดงไปจนถึงงานการกุศล ซึ่งรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เป็นที่รู้จักอย่าง MBE และ OBE นอกเหนือจากได้รับการแต่งตั้งเป็นรองสมุหเทศาภิบาลเขตเลสเตอร์เชียร์ เพื่อเป็นเกียรติในงานด้านบริการต่อชุมชนท้องถิ่นแล้ว คุณซูซานยังได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ในปี 2019 ในการสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองและการทำให้เมืองมีชื่อเสียง

ในปี 2021 คุณซูซานได้รับรางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งปี จากการประกาศรางวัล ฟุตบอล บิสซิเนส อวอร์ด ซึ่งเป็นปีที่สโมสรก็ได้รับรางวัลสโมสรที่แฟนๆ มีส่วนร่วมมากที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณซูซานให้ความสำคัญมาตลอดนับตั้งแต่เข้ามาบริหารงานในปี 2010