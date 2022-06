‘สหพันธ์ลูกยางโลก’ ประกาศให้ ‘ฟิลิปปินส์’ เจ้าภาพศึกเนชั่นส์ ลีก ต่อเนื่องอีก 2 ปี

Volleyball World สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ประกาศผ่านทวิตเตอร์อย่างทางการว่า ประเทศฟิลิปปินส์ จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ เนชั่นส์ ลีก หรือ VNL ต่อเนื่องอีกในปี 2023 และ 2024

สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล เนชั่นส์ ลีก ครั้งแรก ในปี 2022 นี้ ในการแข่งขันสัปดาห์ที่ 3 ในเดือนมิถุนายน รวมถึงเมืองเกซอน ซิตี้ กรุงมะนิลา แห่งนี้ ยังได้จัดชิงชัยทั้งในประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง

ล่าสุด Volleyball World ประกาศว่า ประเทศฟิลิปปินส์ ยังได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันวอลเลย์บอล เนชั่นส์ ลีก ต่อเนื่องในปี 2023 รวมถึงในปี 2024 แต่ว่ายังต้องรอยืนยันว่าจะได้จัดในประเภทใด

ทั้งนี้ วอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2022 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในประเภททีมหญิง ประกอบด้วย แคนาดา, ไทย ญี่ปุ่น, โปแลนด์, สหรัฐอเมริกา, บัลแกเรีย, จีน และ เบลเยียม ส่วนประเภททีมชาย ประกอบไปด้วย สโลวีเนีย, เนเธอร์แลนด์, อาร์เจนตินา, ญี่ปุ่น, จีน, ฝรั่งเศส, เยอรมน และอิตาลี

ARE YOU READY? The Volleyball Nations League will return to the Philippines in 2023 and 2024. #BePartOfTheGame pic.twitter.com/K0CuVzd732

— Volleyball Philippines (@volleyball_phi) June 24, 2022