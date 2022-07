ส.เรือเร็ว จัดศึกเรือเครื่องหางยาวชิงแชมป์ ปทท.ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง

พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28กรกฎาคม 2565 ที่มณฑลทหารบกที่ 15 โดยมีผู้แทนจากกองทัพภาคที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1, ส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี, สมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF), การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และภาคเอกชน ประกอบด้วย ปตท., ซีพี, ทรู คอร์เปอเรชั่น, อีซูซุ และโดล ไทยแลนด์ รวมทั้งภาคประชาสังคม และชมรมคนรักษ์อ่างเก็บน้ำทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 กำหนดจัดโครงการสำคัญๆ รวมทั้งหมด 4 โครงการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และการกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมร่วมกันจัดการแข่งขันเรือเครื่องหางยาวชิงแชมป์ประเทศไทย ขึ้น

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันเรือเครื่องหางยาวชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 สนามชิงชนะเลิศ รายการ ” THAILAND LONGTAIL – BOAT CHAMPIONSHIP 2022″ แข่งขันระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำทุ่มขาม ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ส่วนผลการแข่งขันกีฬาเรือเครื่องหางยาว ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 รายการ “THAILAND LONGTAIL – BOAT CHAMPIONSHIP 2022_Race 1” เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ท้ายเกาะเลค ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีดังนี้

ประเภทวนทุ่น – รุ่นเครื่องยนต์ 150 cc. Junior ชนะเลิศ นายวิฑูรย์ รัตนเลิศ ทีม TQM by Super K, รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายสหรัฐ ฟักอ่อน ทีม ศิษย์พระอาจารย์แจ้, รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายชวลิต แก้วอ่ำ ทีม TQM by Super K, รองชนะเลิศ อันดับ 3 นายอัมพล พานทอง ทีม ศิษย์พระอาจารย์แจ้ และ รองชนะเลิศ อันดับ 4, นายภานุมาศ คุ้มวงศ์ ทีม TQM by Super K

ประเภทวนทุ่น – รุ่นเครื่องยนต์การเกษตร 2 จังหวะ BT-9 3 แหวน ชนะเลิศ นายอนุชา พันทิม ทีม มาลัยทอง ช.ต้น By โรงกลึงช่างเก่งบางจัมโบ้, รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายชวลิต แก้วอ่ำ ทีม TQM by Super K, รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายวิสุทธิ์ โลหะศาสตร์ ทีม ซุปเปอร์ใบ, รองชนะเลิศ อันดับ 3, นายสหรัฐ ฟักอ่อน ทีม ศิษย์พระอาจารย์แจ้ และ รองชนะเลิศ อันดับ 4 นายไพฑูรย์ สิงหนารถ ทีม มาลัยทอง ช.ต้น By โรงกลึงช่างเก่งบางจัมโบ้

ประเภททางตรง – รุ่นเครื่องยนต์การเกษตร 4 จังหวะ 6.5 HP. ตบแต่ง ชนะเลิศ นายถิรเดช มรรคเจริญ ทีม ลูกนายพล@ลูกรองนายกบายโรงกลึง ช่างหนุ่มบางขุนเทียน, รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายสุทิวัส รัฐจร ทีม Siriwan team., รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายธวัชชัย กลึงพงษ์ ทีม ลูกนายพล@ลูกรองนายกบายโรงกลึง ช่างหนุ่มบางขุนเทียน, รองชนะเลิศ อันดับ 3 นายธงชัย แก้วนุ่ม ทีม น้ำแข็งใส และ รองชนะเลิศ อันดับ 4 นายศุภกร ทรัพย์สนอง ทีม ลูกนายพล@ลูกรองนายกบายโรงกลึง ช่างหนุ่มบางขุนเทียน

ประเภททางตรง – รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี บริบูรณ์ เครื่องยนต์การเกษตร 4 จังหวะ 6.5 HP. Standard ชนะเลิศ ด.ช.พงศภัค มั่นเสมอ ทีม SuperSun อู่ลุงจอน, รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช.พงศกร มั่นเสมอ ทีม SuperSun อู่ลุงจอน, รองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ช.เสฏฐวุฒิ สวนยิ้ม ทีม SuperSun อู่ลุงจอน, รองชนะเลิศ อันดับ 3 ด.ช.พิชญะ โสนน้อย ทีมช่างเก่งมาลัยทอง และ รองชนะเลิศ อันดับ 4 ด.ญ.ชุติมา พุ่มอ่อน ทีม น้องใบเฟิร์น by อาจารย์เล็กพัฒนา