อินโดรามา เวนเจอร์ส จัดงานเดินแบบประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ RECO Young Designer

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จัดงานเดินแบบแฟชั่นรีไซเคิลรอบ Final Walk ในโครงการ “RECO Young Designer Competition” (รีโค่) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘REVIVE: Start from the Street’ พร้อมประกาศผลผู้ชนะเลิศ เปรม บัวชุม จากคอลเล็กชัน The Origin of Rebirth

นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา รองประธานอินโดรามา เวนเจอร์ส ในฐานะประธานโครงการ RECO Young Designer Competition กล่าวว่า “ตั้งแต่ปี 2554 โครงการรีโค่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม ยกระดับการส่งเสริมการรีไซเคิล และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้ตระหนักคุณค่าของวัสดุรีไซเคิลที่สามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยไอวีแอลได้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้กับสังคมของเราเข้าใจถึงความสำคัญของการรีไซเคิล การอัพไซเคิล และวิธีการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นความคิดริเริ่มมากมายในการอัพไซเคิลผ่านคอลเล็กชันที่สร้างสรรค์โดยดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่ รวมถึงความสนใจของผู้คนที่มีต่อการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเพิ่มขึ้นอย่างมาก และเรารู้สึกขอบคุณเสมอที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทคู่ค้าของเรา และยังสร้างสายสัมพันธ์ใหม่กับพันธมิตรของเราในปีนี้ อย่าง สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด”

“ในปีนี้บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารอบสุดท้ายร่วมดีไซน์สินค้าของสโมสรฯ ทั้งนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส หวังว่า การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันในการรักษาแนวคิดแฟชั่นที่ยั่งยืนและเพิ่มการยอมรับวัสดุรีไซเคิล โดยเฉพาะขวด PET หลังการบริโภคในสังคมของเรา และภูมิใจที่ได้เป็นบันไดสู่ความสำเร็จของเยาวชน และอนาคตที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป” อาราธนา กล่าว

นางสาวชิดชนก ชิดชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าที่ระลึก บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับไอวีแอลในโครงการ RECO ซึ่งทำงานร่วมกันมาจนถึงการประกวดในรอบสุดท้ายนี้ และสร้างแรงบันดาลใจมาตลอด เราได้เห็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ในการสร้างสรรค์ผลงานเชิงนวัตกรรมที่สนับสนุนความยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ และทำให้การรีไซเคิลเป็นไปได้ ดังนั้น บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จึงรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนสนับสนุนความยั่งยืน และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะทำเพื่อโลกใบนี้”

นายเปรม บัวชุม ผู้ชนะเลิศจากคอลเล็กชัน The Origin of Rebirth กล่าวว่า “แรงบันดาลใจจากผลงานชิ้นนี้มาจากทฤษฎีบิ๊กแบง การออกแบบครั้งนี้จึงสะท้อนถึงการดับสูญและการเกิดใหม่ ไอเดียคือการสานเศษป้ายยี่ห้อที่ไม่มีใครต้องการเข้าด้วยกันเป็นผ้าผืนใหม่ โดยเราได้นำเศษวัสดุที่มีความสวยงามในตัวเองอยู่แล้วมาอัพไซเคิลให้เสื้อผ้าเป็นศิลปะ เพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าทางจิตใจและสามารถทำเป็นกระเป๋า และเสื้อผ้าได้ โดยเมื่อเราใช้วัสดุรีไซเคิลผสานกับเทคนิคที่เหมาะสม ก็สามารถเพิ่มความสวยงามและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด นอกจากนี้ งานสานงานทอยังสามารถกระจายรายได้ให้ชุมชนต่อได้ และผลิตเป็นคอลเล็กชัน Ready to Wear ให้สามารถจำหน่ายตามท้องตลาดได้ต่อไป”

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสถิตคุณ บุญมี จากคอลเล็กชัน Remembering Your Favorite Teddy Bear โดยการนำตุ๊กตาเก่าที่ประกอบด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์นำมาอัพไซเคิลด้วยเทคนิคต่างๆ และนำสีสันของตุ๊กตามาผสมผสานเข้าไปในชิ้นงานเพื่อให้เกิดลวดลายที่ทันสมัยมากขึ้น ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คอลเล็กชัน Regeneration of Nature (into Spring) โดยนายวรเมธ มอญถนอม และนายธนกร ศรีทอง ซึ่งนำเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาปะต่อด้วยเทคนิค Collage ให้สื่อถึงการเกิดใหม่ของธรรมชาติ ซึ่งมีความสดใสและความกระชุ่มกระชวยของฤดูใบไม้ผลิ นอกจากนี้ นายนภัต ตันสุวรรณ หนึ่งในผู้เข้ารอบสุดท้ายของโครงการ RECO ก็เป็นผู้ได้รับโอกาสเข้าร่วมออกแบบสินค้าให้กับทางสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีกด้วย

RECO เป็นโครงการแข่งขันออกแบบอัพไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดโดยอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มความตระหนักรู้ต่อการนำวัสดุ PET และโพลีเอสเตอร์กลับมาใช้ใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่น่าทึ่ง และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้พบเห็น ในทุกๆปี โครงการ RECO จะจัดแสดงองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ รวมถึงช่วยให้ดีไซเนอร์ได้สร้างงานดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นและสภาพแวดล้อมที่สะอาดขึ้น โดยอินโดรามา เวนเจอร์ส จะทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปการออกแบบเชิงนิเวศน์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการออกแบบให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วม โดยผู้เข้ารอบสุดท้ายจะใช้ความรู้ที่ได้รับในโครงการ ผลิตผลงานเพื่อจัดแสดงในงานประกาศผลรางวัล สำหรับโครงการ RECO Young Designer Competition ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘REVIVE: Start from the Street’ โดยได้จัดงานเดินแบบแฟชั่นรีไซเคิลรอบ Final Walk จำนวน 11 คอลเล็กชัน ซึ่งผู้ชนะในโครงการจะได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท และโอกาสสร้างสรรค์ผลงานให้กับสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด