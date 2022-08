‘โคเวนทรี’ เซ็งใช้สนามเตะเกมเหย้าไม่ได้ เพราะคอมมอนเวลธ์เกมส์

โคเวนทรี ซิตี้ ทีมในเดอะ แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ ไม่สามารถลงแข่งขันเกมแรกในบ้านของฤดูกาลนี้ได้ ในแมตช์ที่ต้อนรับการมาเยือนร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพสนามไม่พร้อมแข่งขันและไม่ปลอดภัย

สำหรับสาเหตุที่ทำให้สนามไม่พร้อมนั้น เพราะโคเวนทรี สเตเดียม ใช้ในการแข่งขันรักบี้ 7 คน ศึกกีฬาเครือจักรภพ “คอมมอนเวลธ์เกมส์ 2022” เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ตามมาด้วยการใช้สนามจัดคอนเสิร์ตติดต่อกันมาหลายครั้ง ในข่วงสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ต้องประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไป

โคเวนทรีออกแถลงการณ์ว่า เป็นเรื่องน่าผิดหวังมากที่ไม่สามารถลงเล่นในฐานะทีมเหย้าเกมแรกของฤดูกาลนี้ได้ และต้องเลื่อนออกไป การปรับปรุงสนามเพื่อฤดูกาลใหม่ ไม่สามารถทำได้ตามเวลา เนื่องจากการแข่งขันคอมมอนเวลธ์เกมส์ และการจัดคอนเสิร์ต อย่างไรก็ตามสโมสรก็รู้สึกขอบคุณกับการทำงานอย่างหนักของฝ่ายดูแลสนาม

ขณะที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเบอร์มิงแฮม 2022 ออกแถลงการณ์ว่า สัญญาที่ได้ทำกับโคเวนทรี ซิตี้ ในการใช้สนามทำไว้ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม ซึ่งโคเวนทรีเองก็ได้สอบถามมาว่าระหว่างการเช่าสนามนั้น จะสามารถใช้สนามในการแข่งขันตามโปรแกรมได้หรือไม่ ฝ่ายจัดการแข่งขันก็ปรับโปรแกรมไม่ให้ชนกับวันที่ 7, 10, 14 สิงหาคม ที่โคเวนทรีมีแมตช์เตะไปแล้ว

NEWS: Coventry City are extremely disappointed to confirm that Sunday’s game against Rotherham United has been postponed. #PUSB

➡ https://t.co/0MGVjpihhz pic.twitter.com/AMLcdsXYG2

— Coventry City (@Coventry_City) August 6, 2022