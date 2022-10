สิงห์เจ้าท่า ผนึก การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดคัดแข้งจิ๋ว U14-16 ร่วมทีมอคาเดมี่

สิงห์เจ้าท่า ผนึก การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดคัดแข้งจิ๋ว U14-16 ร่วมทีมอคาเดมี

การท่าเรือ เอฟซี ภายใต้การบริหารของ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานสโมสร ร่วมกับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และ บมจ.เมืองไทยประกันภัย ทำการคัดเลือกเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เพื่อเข้าสู่อคาเดมีของสโมสร ที่สนามเอมพันธ์ สปอร์ต

การเปิดคัดเลือกครั้งนี้มีเยาวชนสมัครเข้ามาอย่างล้นหลามทุกรุ่นรวมกว่า 2,000 คน ก่อนที่สต๊าฟโค้ช จะทำการคัดเลือกรายชื่อให้เหลือเพียงรุ่นละ 100 คน เพื่อลงสนามคัดเลือกภาคปฏิบัติที่สนามจริงใน 2 วัน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เมื่อทุกคนที่ได้รับโอกาสต่างแสดงความมุ่งมั่น และตั้งใจเต็มที่ ซึ่งแบ่งการคัดเลือกออกเป็น 2 ช่วง เริ่มจากช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 9.00 น. และช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

ขณะที่รูปแบบการคัดตัว มีทั้งการทดสอบทักษะ และความสามารถเฉพาะตัว เช่น การเลี้ยงบอล, การรับส่งบอล, การจับบอล, การยิงประตู และการทดสอบผู้รักษาประตู รวมถึง การทดสอบสกิล และความสามารถการเล่นเกม ทั้งในรูปแบบ 1 VS 1 , 2 VS 2 , 7 VS 7 (Smallsidegame) และแบ่งทีมเล่น 11 VS 11 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดงความามารถ และโชว์ศักยภาพออกมาให้ทีมงานสต๊าฟโค้ชเห็นมากที่สุด ส่วนประกาศผลการคัดตัว จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

โดยยังเหลือรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ที่จะมีการประกาศรายชื่อ 100 คน วันที่ 26 ตุลาคม ก่อนคัดเลือกในภาคปฏิบัติที่สนามจริง วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ต่อไป

ทั้งนี้ สโมสร การท่าเรือ เอฟซี และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน โดยรอบสนามแพท สเตเดียม มาตลอด เช่นเดียวกับ บมจ. เมืองไทยประกันภัย ที่ให้การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลภายใประเทศทุกระดับ ก่อนร่วมกันผลักดันโครงการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่คลองเคย และใกล้เคียง เข้าสู่อคาเดมีสโมสร การท่าเรือ เอฟซี เพื่อส่งแข่งขันรายการสำคัญ อาทิ ฟุตบอลเยาวชนยูธลีก ภายใต้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กำหนดจัดขึ้น ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 และ รายการอื่นๆ ตามที่สโมสร เห็นเหมาะสม เพื่อพัฒนาอย่างเป็นระบบ และอาจต่อยอดขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรได้ในอนาคต