ก้องศักด ชื่นชมโตโน่ ใช้กีฬาว่ายน้ำช่วยเหลือสังคม เผยเบื้องหลังช่วยประสานงาน

“บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรม “One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้” ของ “โตโน่” ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องหนุ่ม และนักแสดงชื่อดังว่า กกท. ต้องขอแสดงความยินดี และชื่นชม กับโตโน่ ที่ทำความดี และเสียสละเพื่อช่วยเหลือสังคม ด้วยจิตใจอันมุ่งมั่น จนสามารถบรรลุภารกิจว่ายน้ำข้ามลำน้ำโขงไปยังฝั่งประเทศลาวได้สำเร็จ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โตโน่ได้เลือกกีฬาว่ายน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในกีฬายอดนิยม และเป็นกีฬาที่มีประโยชน์สามารถฝึกไว้ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และสามารถใช้ช่วยชีวิตผู้อื่นได้อีกด้วย

ดร.ก้องศักดกล่าวอีกว่า ในส่วนของ กกท. โดย สำนักงาน กกท.จังหวัดนครพนม ได้ประสานความร่วมมือกับ 2 นักว่ายน้ำที่เคยว่ายข้ามแม่น้ำโขงมาแล้ว ได้แก่ นายธนัทนนต์ นนทวงศ์ และ นายประสิทธิ์ ปะทะดี ได้ให้การช่วยเหลือโครงการนี้ เริ่มต้นตั้งแต่การเข้าร่วมประชุมจังหวัดวาระแรก และให้ความร่วมมือสำรวจร่องน้ำ, กระแสน้ำ, ระดับการขึ้นลงของแม่น้ำโขง และส่งข้อมูลให้กับทีมงานผู้จัดทำโครงการ ตลอดจนถึงได้ร่วมซ้อมว่ายน้ำ, การรักษาความปลอดภัย Rescue และคอยช่วยกำกับดูแลการว่ายน้ำของโตโน่ให้รักษาเส้นทางการว่ายน้ำ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

รวมทั้งประสานงานกับ นายชาญชัย ศรีเบ็ญจา ประธานชมรมไตรกีฬาจังหวัดนครพนม เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องทั่วไป และจัดทำทางขึ้นจากแม่น้ำ เพื่อมารับบริจาค จำนวน 2 จุด โดยโตโน่จะลงน้ำบริเวณลานพญานาคมาขึ้นจุดแรกที่หน้าวัดกลาง เเละจุดที่ 2 หน้าศาลาแสงสิงแก้ว เพื่อรับเงินบริจาคจากแฟนคลับ ลงจากจุดแสงสิงแก้วก็จะว่ายยาวจนถึงวัดฝั่งลาวระยะทาง 6 กิโลเมตร

“การว่ายน้ำระดมทุนครั้งนี้ โตโน่ และทีมงานได้มีการวางแผน และเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี จนได้รับผลตอบรับ และดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั่วประเทศ ทำให้กิจกรรม One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ของโตโน่ สามารถระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลนครพนม ประเทศไทย และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้อย่างดีเยี่ยม และมียอดบริจาคล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา อยู่ที่ 62,821,340 ล้านบาท กกท.ในฐานะองค์กรหลักทางด้านการกีฬาของประเทศ ต้องขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้จากใจจริง” ผู้ว่าการ กกท.กล่าว

ทั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคโครงการ One Man And The River ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผ่านทางโครงการเทใจ https://taejai.com/th/d/onemanandtheriver/