‘โบโร่’ ตั้ง ‘คาร์ริก’ นั่งกุนซือคนใหม่

มิดเดิลสโบรห์ ทีมในเดอะ แชมเปี้ยนชิพ ประกาศตั้งไมเคิล คาร์ริก อดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ หลังจากปลดคริส ไวล์เดอร์ ออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้

คาร์ริกที่เคยทำหน้าที่กุนซือชั่วคราวของแมนฯยู กล่าวถึงการเป็นผู้จัดการทีมถาวรครั้งแรกในชีวิต ว่า มิดเดิลสโบรห์เป็นสโมสรแรกที่ได้เล่นฟุตบอลให้ และอยู่กับทีมมาตั้งแต่อายุ 9 ขวบ การได้กลับมาที่นี่อีกครั้งในฐานะผู้จัดการทีมเป็นความรู้สึกที่พิเศษมาก การเติบโตมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ทำให้รู้ดีว่าฟุตบอลมรความสำคัญกับคนในย่านนี้ขนาดไหน

สำหรับทีมงานของคาร์ริก จะมีโจนาธาน วู้ดเกต อดีตกองหลังลีดส์ ยูไนเต็ด, มิดเดิลสโบรห์ และรีล มาดริด มาเป็นผู้ช่วย ซึ่งก่อนหน้านี้วู้ดเกตก็เคยทำหน้าที่ผู้จัดการทีมเดอะโบโร่มาแล้ว ระหว่างปี 2019-2020

The club is delighted to announce the appointment of Michael Carrick as Head Coach 🤝

Welcome to #Boro, Michael! 🔴⚪️ #UTB

— Middlesbrough FC (@Boro) October 24, 2022