แชร์พรึบ แฟนบอลญี่ปุ่น ฉลองชัยลั่นชิบูย่า รอไฟแดงลงไปเฮ พอไฟเขียวกลับขึ้นทางเท้า

เรียกว่าพลิกล็อก ช็อกโลกอีกครั้ง เมื่อ ซามูไรบลูส์ ญี่ปุ่น ตัวแทนจากเอเชีย โชว์ฟอร์มโหดด้วยพลิกแซงชนะ อินทรีเหล็ก เยอรมนี อดีตแชมป์โลก 4 สมัย ด้วยสกอร์ 2-1 ในการแข่งขันฟุตบอลโลก “ฟีฟ่า เวิลด์คัพ 2022” ที่คาลิฟา อินเตอร์เนชั่นแนล สเตเดียม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน

เป็นครั้งแรกที่พวกเขาสามารถเอาชนะเยอรมนีได้

ซึ่งไม่เพียงแต่แฟนบอลในสนาม จะเฮลั่น ก่อนจะไปเก็บขยะหลังจบเกม แต่กับแฟนบอลญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเอง ก็เรียกว่าเฮสนั่น แต่แฝงไปด้วยดีเอ็นเอของคนญี่ปุ่นเช่นกัน

แฟนบอลญี่ปุ่นที่ผลสกอร์ออกมา เวลาก็ล่วงเลยไปถึงเที่ยงคืนตามเวลาประเทศญี่ปุ่นแล้ว ต่างวิ่งลงไปเฮที่แยกชิบูย่า กรุงโตเกียว เพื่อเฉลิมฉลองกัน โดยแฟนบอลต่างรอให้สัญญาณไฟกลายเป็นสีแดง และลงไปเฮกันลั่นทางม้าลายชิบูย่า แต่เมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว พวกเขาก็เดินขึ้นมาบนทางเท้าอีกครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นการกีดขวางจราจร

โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ คอยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยรอบ

เรียกเสียงชื่นชมจากคนทั่วโลก ที่เข้าไปรีทวิต แชร์คลิปวิดีโอดังกล่าว ไม่น้อย

Crowds of victorious #SamuraiBlue supporters emptying out of Shibuya bars and converging at the Scramble Crossing during the World Cup have returned. Nature is healing.pic.twitter.com/2HfUUqTA4c

— Dan Orlowitz (@aishiterutokyo) November 23, 2022