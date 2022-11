ฮือฮา! แฟนบอลแห่ถ่ายรูป ‘เนย์มาร์’ โผล่ข้างสนาม เจ้าตัวโพสต์ไอจีดูอยู่ที่ห้อง

ควันหลงเกม แซมบ้า บราซิล เฉือนเอาชนะ สวิตเซอร์แลนด์ 1-0 ในศึกฟุตบอลโลก ฟีฟ่า เวิลด์คัพ 2022 รอบแรก กลุ่มจี นัดที่ 2 ที่เตะกันที่สเตเดียม 974 เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งบราซิลนั้นต้องปรับทัพ เนื่องจาก เนย์มาร์ มีอาการบาดเจ็บ

แต่กลายเป็นที่ฮือฮาข้างสนามไม่น้อย เมื่อชายที่หน้าตาเหมือนเนย์มาร์ ปรากฏตัวที่ข้างสนาม มาเชียร์ฟุตบอลในแมตช์ดังกล่าว ซึ่งชายคนดังกล่าวมีซีนในช่วงพักครึ่งของเกมเมื่อวาน

แฟนๆ ได้โห่ร้องรอบตัวเขา และเข้ามาขอถ่ายภาพ ขณะที่สื่อบางแห่งก็บันทึกภาพของเขาและบอกว่า “เนย์มาร์ นักฟุตบอลบราซิล”

Umm, @neymarjr just casually taking in the action from the stands here at 974 😮😎🇧🇷 #BRASUI #FIFAWorldCup #Neymar pic.twitter.com/MHnQ7lN7tc

— Sarah Widera (@SarahWidera) November 28, 2022