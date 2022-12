ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2022 คัดเยาวชนติวเข้มศาสตร์สะวิง ปลุกปั้นสู่โปร

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย “เครื่องดื่มตราช้าง” ร่วมกับ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน), อุปกรณ์กอล์ฟ Leborn, บริษัท อุดมพานิช คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด, ถุงมือกอล์ฟ STAN, เข็มขัด MINBELT จัดการอบรมทักษะกอล์ฟเยาวชน รายการ “ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2022” เลเวล 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2565 ณ สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 30 คน

ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2022 ในปีนี้แบ่งการอบรมออกเป็น 4 ระดับ คือ เลเวล 1 Fundamental การปูพื้นฐานของกีฬากอล์ฟให้มีความเข้าใจที่ถูกหลัก จำนวน 4 ครั้ง, เลเวล 2 How To Practice ซ้อมอย่างไรให้ถูกวิธี และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 2 ครั้ง, เลเวล 3 How To Play วางแผนการเล่น เพื่อทำสกอร์ให้ดีที่สุด จำนวน 1 ครั้ง และ “ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ ไฟนัล แคมป์ 2022” จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งจะคัดเลือกนักกอล์ฟ 30 คนสุดท้ายที่ผ่านการอบรมจากเลเวล 1-3 เข้าแคมป์อบรมทักษะกอล์ฟกับโค้ชระดับโลกอย่าง “โค้ชเชน” พี กิลเลสพี จากประเทศสหรัฐอเมริกา

โดย “ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2022” เลเวล 2 ในครั้งที่ 2 นี้จะเป็นการอบรมในเรื่องของ How To Practice หรือ ซ้อมอย่างไรให้ถูกวิธีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งนำนักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดีจากที่เลเวล 1 จำนวน 30 คนเข้าอบรม โดยมี 4 Head Instructors คือ “โปรก้อง” วุฒิรัฐ มณีอินทร์ “โปรนก” ปุณณภัทร สัมมาทรัพย์ “โปรแจ็ค” นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ และ“โปรเอิร์ธ” กฤฏิธี สุนทรนนท์ นักกอล์ฟไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เทคนิค และแทคติกที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัตต์ การเล่นลูกสั้น วงสวิง และพื้นฐานกอล์ฟอีกมากมาย เพื่อปูพื้นฐานให้น้องๆ เยาวชนก้าวสู่การเรียนรู้พัฒนาทักษะกอล์ฟโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชน 15 คนสุดท้าย เข้าสู่การอบรมในเลเวล 3 ต่อไป ซึ่งได้แก่

1. งามพรรณ จันทนะ

2. เขมมินทรา งามเหลา

3. เจเรมี่ จันทร์หอม

4. ณพจิรา ลือศรัทธา

5. จิรภัทร ทุยบึงฉิม

6. ณัฐชานันท์ สันติวัฒนพล

7. ธาวิน ถาวรล้ำเลิศ

8. พัทธนันท์ ติกุล

9. แก้มพวง เกตุระหงษ์

10. ซาโตรุ คาเนดะ

11. มณฑ์ปราชญ์ ตันวรรณรักษ์

12. อชิรวิชญ์ ลี้ศักดิ์สกุล

13. ธรรมมาวุธ งามเหลา

14. ปทิตตา ขนอม

15. Serena Churchill

สำหรับ “ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก 2022” ครั้งต่อไปจะเป็นการอบรมในเลเวลที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2565 ณ สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ : Chang Golf Club