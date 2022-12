ฮอนด้า เนรมิตลานสยามสู่สังเวียนแข้ง ชนาธิป พร้อมเปิดใจรับบทพรีเซ็นเตอร์

บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย จัดกิจกรรมสุด Exclusive ของ Honda Click Series ที่เอาใจแฟนลูกหนัง หลังจากได้เนรมิตลานสยามสแควร์ เป็นสนามฟุตบอลแมตช์พิเศษ ในงานแฟนมีต “เจ ชนาธิป The Route of Leader by Honda Click Series” ระเบิดศึกแมตช์พิเศษ ทีมเจ-ชนาธิป พร้อมโชว์ลีลาฝีเท้า ลงดวลแข้งกับนักแสดงชั้นนำจาก GMM TV และ THE SNACK คอนเทนต์ครีเอเตอร์แนวหน้าของไทยชื่อดังที่มียอด Subscribe กว่า 4 ล้านคน บริเวณลานจอดรถ หน้าร้านอาหารสีฟ้า สยามสแควร์ ซอย 7 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา

สำหรับบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สุดคึกคัก เป็นการรวมตัวกันของเหล่าแฟนคลับของนักแสดงจ่าฝูงระดับแถวหน้าจาก GMM TV อย่าง โอม ภวัต จิตต์สว่างดี, นนน กรภัทร์ เกิดพันธุ์, เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร และชิม่อน วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์ และ THE SNACK Content Creator ซึ่งฟอร์มทีมโดย จีโน่ ปิยพล ม่วงมี, ปอนด์ นิธิศ เเผนรุ่งรัตน์, กาย ศิรวิชญ์ แก้วนิมิตร และยิ้ม ศุภวิชญ์ ม่วงมี ได้โชว์ลีลาลูกหนัง หรือจะเป็นทีมฝั่งตัวท็อปๆ ของวงการฟุตบอลไทย ที่มีจ่าฝูงอย่าง “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ พร้อมด้วย “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย, “แตงโม” พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน, “ต๊อบ” วาทิต ตรีครุธพันธุ์ ได้ออกลวดลายโชว์ฝีเท้า ก็เรียกเสียงกรี๊ดได้สนั่น เห็นทั้งหน้าหล่อๆ และลีลาแบบจ่าฝูง

“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ กองกลางทีมชาติไทยของทีมคาวาซากิ ฟรอนตาเล ทีมดังในเจลีก และพรีเซ็นเตอร์ ฮอนด้า All New Click160 และ New Click125 รถสปอร์ต เอ.ที. กล่าวถึงกิจกรรมวันนี้ว่า “ผมรู้สึกดีใจมากๆ ครับ ทาง ไทยฮอนด้า ได้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้เกิดขึ้น ให้ผมได้มาร่วมสนุกในการเตะฟุตบอลกับพี่ๆ น้องๆ ในงานวันนี้ สำหรับตัวผมรู้สึกดีใจมากๆ ครับ ที่ได้รับโอกาสจากทางฮอนด้า ที่เลือกผมเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับ All New Click160 และ New Click125 ด้วยคอนเซปต์ ‘นำหน้า…อย่างจ่าฝูง’ เปรียบเทียบความเป็นผู้นำของรถสปอร์ต เอ.ที. ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ครั้งนี้”

“สิ่งที่ผมรู้สึกปลื้มและประทับใจมากกับทาง ฮอนด้า คือการถ่ายทำโฆษณาชิ้นนี้ ซึ่งตอนนั้นสถานการณ์โควิด-19 ยังระบาดหนักอยู่ผมก็ไม่สามารถบินกลับมาได้ แต่ทางทีมงานของ ฮอนด้า ได้ยกทีมไปถ่ายทำโฆษณา ฮอนด้า All New Click160 และ New Click125 กับผมถึงประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายมาก แต่ทาง ฮอนด้า ก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อที่จะถ่ายทำโฆษณาชิ้นนี้ให้ได้ ซึ่งหลังจากได้ทดลองขี่ ผมบอกได้เลยว่านี่เป็นรถสปอร์ต เอ.ที. ที่สุดยอดมากๆ มีความคล่องตัว ว่องไว คอนโทรลง่าย ซึ่งเหมือนกับสไตล์การเล่นของผมเวลาลงสนามคือ ความเร็ว เน้นความคล่องตัว จ่ายบอลเร็ว เพื่อสร้างสรรค์เกมให้เพื่อนร่วมทีม” กองกลางทีมชาติไทย กล่าวปิดท้าย

นอกจากแมตช์พิเศษแล้วก็เสิร์ฟความสนุกสุดมันส์กันต่อด้วยกิจกรรม Test Ride Honda Click ที่ให้ Professional Biker และผู้ร่วมงาน ได้สัมผัสประสบการณ์ความเป็น Sport A.T. ของ Honda Click ที่ใครๆ ต่างก็ยกให้เป็น “ตัวท็อป” แห่งวงการ Motorbike ไล่มาตั้งแต่ดีไซน์ จนถึงความท้าทายของการขับขี่เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นความโฉบเฉี่ยว ปราดเปรียว สไตล์สปอร์ต เอ.ที. ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ทรงพลัง ที่ให้ความแรง แต่ยังคงประหยัดน้ำมันถึงขีดสุด สามารถซอกแซกไปได้ทุกที่ เข้าโค้งได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว คอนโทรลง่าย ทั้งหมดถูกส่งผ่าน “เจ ชนาธิป” พรีเซนเตอร์ Honda Click ที่เข้ากับความสปอร์ต โฉบเฉี่ยว ได้อย่างลงตัว ผ่านเส้นทางการเลี้ยงบอลของจ่าฝูงแห่งวงการฟุตบอล

อีกทั้งยังยังมีกิจกรรม Click Popular Vote เอาใจสายแต่งรถ ซึ่ง Honda Click แต่ละคันที่มาจัดโชว์ภายในงานนั้น จัดเต็มทั้งในเรื่องสีสัน และดีไซน์ แบบไม่มีใครยอมใคร กว่าจะหาผู้ชนะที่มีสไตล์ที่ Click ที่สุดได้นั้น ก็เล่นเอาเหงื่อตกไปตามๆ กัน ปิดท้ายงานกันแบบแฮปปี้ กับกิจกรรมสุด Exclusive ของ Honda Click Series ด้วย Mini Concert จากวง Cocktails .. สุดคุ้ม สุดมันส์ จัดให้โดย “รถจักรยานยนต์ฮอนด้า”