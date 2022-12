‘เบลลิงแฮม’ กลับไปขอบคุณแฟน ‘เบอร์มิงแฮม’ อย่างเป็นทางการ

จู๊ด เบลลิงแฮม มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษของดอร์ทมุนด์ ได้เดินทางกลับไปสนามเซ้นต์ แอนดรูว์ ของเบอร์มิงแฮม ซิตี้ ทีมเก่าของตัวเอง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม เพื่อไปกล่าวอำลาแฟนบอลอย่างเป็นทางการ หลังจากย้ายออกจากทีมไปเมื่อปี 2020

เบลลิงแฮมได้ร่วมชมเกมเตะที่เบอร์มิงแฮมเปิดบ้านชนะเรดดิ้ง 3-2 และแฟนบอลได้ตะโกนร้องเพลงเชียร์ “จู๊ด เบลลิงแฮม เขาเป็นหนึ่งในนักเตะของพวกเรา” ไปทั่วสนาม

การย้ายทีมของมิดฟิลด์วัย 19 ปีรายนี้ถือเป็นข่าวฮือฮาในตอนนั้น เพราะช่วงนั้นเขายังอายุเพียง 17 ปี แต่มีหลายทีมใหญ่ในยุโรปพยายามแย่งตัวไปร่วมทีม ทั้งแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, ลิเวอร์พูล แต่สุดท้ายเลือกย้ายไปอยู่กับดอร์ทมุนด์ ในบุนเดสลีก้า เยอรมนี และพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็ว จนเป็นกำลังหลักของทีมชาติอังกฤษ ในฟุตบอลโลก 2022

นอกจากนั้นเบอร์มิงแฮมยังได้ยกเลิกเสื้อเบอร์ 22 ให้เป็นเกียรติกับแข้งรายนี้ด้วย

Ain’t no place like home. My club. Thank you Bluenoses!💙@BCFC #KRO https://t.co/g6wAabWu2G

