มิรันด้า แข้งสาวไทยประกาศแขวนสตั๊ด ด้วยวัย 25 ปี ขอบคุณทุกการสนับสนุน

“มิรันด้า” สุชาวดี นิลธำรงค์ นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ตัดสินใจประกาศแขวนสตั๊ดเป็นที่เรียบร้อยด้วยวัยเพียง 25 ปี โดยขอบคุณสําหรับการสนับสนุน และคําแนะนําของคนไทยทุกคนที่คอยติดตามตลอดการค้าแข้ง และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของทีมชาติไทย รวมทั้งได้รับความรัก และการยอมรับจากแฟนบอลชาวไทย

“มิรันด้า” โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว mirandanild เป็นภาพพร้อมข้อความระบุว่า

“After much reflection and thought, I’ve decided to retire from playing the beautiful game. I am grateful for everyone who has followed me throughout my journey. Thank you to every single person who has guided me along the way; I’ve had the most special support system. To the Thai fans, thank you for your love and acceptance. I am honored to have represented the Thai national team.”

“หลังจากที่น้องได้คิดไตร่ตรองอย่างดีแล้ว น้องตัดสินใจที่จะยุติจากการเล่นกีฬาที่น้องรักและทำมาตลอด น้องรู้สึกขอบคุณสําหรับการสนับสนุนและคําแนะนําของคนไทยทุกคนที่คอยติดตามตลอดการเดินทางของน้องในเส้นทางนี้ น้องรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยและได้รับความรักและการยอมรับจากแฟนบอลชาวไทย ขอบคุณมากค่ะ”

สำหรับ “มิรันด้า” สุชาวดี นิลธำรงค์ ปัจจุบันวัย 25 ปี เป็นนักเตะเยาวชนของ Castro Valley High School เมื่อปี 2012 ตามด้วยDanville SC เมื่อปี 2013-2015 ก่อนเป็นนักเตะระดับมหาวิทยาลัยกับ California Golden Bears ช่วงปี 2015-2018

เส้นทางการค้าแข้งฟุตบอลหญิงอาชีพของ “มิรันด้า” เริ่มต้นกับสโมสร Gintra Universitetas เมื่อปี 2019-2020 ตามด้วย OL Reign, Kristianstad และล่าสุดอยู่กับสโมสร Selfoss ในลีกไอซ์ ขณะที่การรับใช้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ติดทีมตั้งแต่ปี 2017 ลงเล่นไป 20 นัด ยิง 15 ประตู และอยู่ในทีมชุดทำศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2019 ที่ประเทศฝรั่งเศส