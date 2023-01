อาริฟุตบอล คอลแลปส์ มิซูโน่ เปิดตัวคอลเลคชั่นกลิ่นอายศิลปะญี่ปุ่น

นายธเนศ โฆษิตวุฒิโสภณ รองประธานฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท บูทรูม จำกัด หรือ “อาริฟุตบอล” พร้อมด้วย นายนิธินันท์ ศิริลดาจินดาเลิศ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อาริฟุตบอล และนายพิสุทธิ์ บุนนาค รองประธานบริษัท มิซูโน่ เอแพค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว Mizuno x AriFootball Collaboration 2023 New Product Launch ที่สนามฟุตบอล ซุปเปอร์ คิ๊ก ลาดพร้าว 80 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม

“อาริฟุตบอล” พร้อมรุกขยายพอร์ตสินค้าตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศทุกวัย เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงฟุตบอลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ อาริฟุตบอลยังอยากที่จะผลักดันให้เสื้อผ้าฟุตบอลเข้าสู่ไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้คนไทยหยิบเอาเสื้อบอลมาใส่ในชีวิตประจำวัน และไม่คิดว่าเสื้อบอลเป็นเพียงชุดกีฬาที่ใช้ใส่ในสนามเท่านั้น จึงเป็นอีกหนึ่งที่มาที่ทำให้เราลุกขึ้นมาทำโปรเจ็กต์คอลแลปส์กับแบรนด์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับ คอลเลคชั่น Mizuno x AriFootball

Collaboration 2023 นับเป็นก้าวแรกครั้งสำคัญที่จะประกาศให้ทุกคนรู้ว่า “อาริฟุตบอล” พร้อมแล้วที่จะสร้างสรรค์ผลงานกับแบรนด์ระดับโลกหลังจากที่ได้สะสมผลงานมาเป็นเวลานาน และยังเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอาริฟุตบอล ที่ได้เป็นร้านค้าปลีกร้านแรกที่ผ่านการคัดเลือก และร่วมทำสินค้าคอลแลปส์กับ Mizuno (มิซูโน่) แบรนด์กีฬาชื่อดังสัญชาติญี่ปุ่น

คอลเลคชั่น Football For All ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของอาริฟุตบอลผ่านเฮกซากอน รูปทรงหกเหลี่ยม เอกลักษณ์ของร้านพาดลงบนเสื้อแบบสามมิติ ผสมกลิ่นอายศิลปะญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม โดยใช้เทคนิคสะบัดสีพู่กัน พร้อมข้อความภาษาญี่ปุ่น みんなのサッカー (มินนะ โนะ สักกะ) แปลว่า Football For All และ 蟻サッカー (อาริ สักกะ) แปลว่า อาริฟุตบอล

อีกทั้งนำเอาสีประจำโลโก้อย่างสีเหลืองมาตัดกับสีน้ำเงิน ดำ และทอง ให้ความรู้สึกสนุกสนาน และแข็งแรง นำเสนอในแบบเสื้อฟุตบอลสไตล์ย้อนยุค และเสื้อยืดสวมใส่ได้ง่ายทั้งเล่นกีฬา และแบบลำลอง วางจำหน่ายแล้วที่อาริฟุตบอลทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ www.arifootballstore.com

ภายในงานได้มีการพูดคุยกับ นายเอกรัตน์ ควรพูลพล หัวหน้าทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท บูทรูม จำกัด หรือ “อาริฟุตบอล” ถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบคอลเลคชั่นนี้ รวมทั้งพูดคุยกับ 2 นักเตะทีมชาติไทย “เตอร์” วีระเทพ ป้อมพันธุ์ Ari Presenter, “ตั้ม” ธนบูรณ์ เกษารัตน์ Mizuno Athletes และ “เต๋า” สมชาย เข็มกลัด Influencer และแฟนพันธุ์แท้ Ari Football ปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีม Mizuno & Ari Presenter และทีมสื่อมวลชน

สำหรับ “อาริฟุตบอล” ผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลที่แบรนด์ชั้นนำระดับโลก ต่างยอมรับ และจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในร้านค้าอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลระดับต้นๆ ของโลก ที่อาริฟุตบอลมีจำหน่ายแบรนด์กีฬาทั้งไทย และต่างประเทศมากกว่า 60 แบรนด์ ถือเป็นร้านค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ขององค์กรในปีที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด “Football For All ฟุตบอลของทุกคน” เพราะเราเชื่อว่าคนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลไม่ได้มีแค่กลุ่มคนที่เตะฟุตบอลเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีกลุ่มคนที่ชอบดูฟุตบอลหรือทำกิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับฟุตบอลอีกด้วย ใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอล หรือสินค้าคอลเลคชั่นต่างๆ ติดตามเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก และไอจี Ari Football