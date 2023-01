ส.นักข่าวช่างภาพกีฬา จัดใหญ่ครบ 30 ปี มอบรางวัลสุดยอด 3 ทศวรรษ

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานใหญ่ “3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมครบ 30 ปี (2535-2565) มอบรางวัลเกียรติยศให้กับนักกีฬา 30 รางวัล แยกเป็นทศวรรษละ 10 รางวัล และรางวัลพิเศษ ในพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ ที่โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ช่อง 7HD ถ่ายทอดสด พร้อมได้ “ศุภักษร” นายศุภวัฒน์ จงศิริ ผู้กำกับชื่อดังมากำกับเวทีแสงสีเสียง เพื่อความยิ่งใหญ่ของงาน ขณะที่สมาคมการันตีการคัดเลือกสุดยอดนักกีฬา ทั้งอาชีพ-สมัครเล่น ในแต่ละทศวรรษนั้น ทั้งคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกกันอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งจริงๆ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้กับนักกีฬาทรงคุณค่าในช่วง 3 ทศวรรษ ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่องาน “3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ” ที่ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมประเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เมื่อวันที่ 26 มกราคม

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ ซีอีโอ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ, นายสุรศักดิ์ ณ นคร อุปนายกสมาคมในฐานะประธานจัดงาน, นายศิริ สาระผล บรรณาธิการฝ่ายข่าวกีฬา สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD, “ศุภักษร” นายศุภวัฒน์ จงศิริ ผู้กำกับการจัดงาน รวมทั้งผู้สนับสนุน และคณะกรรมการสมาคม รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ก่อนที่งานจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ชั้น 3 ช่อง 7HD ถ่ายทอดสดเวลา 13.00-15.45 น.

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ที่ให้ความสำคัญกับการจัดงานรำลึกนึกถึงคุณงามความดีของนักกีฬารุ่นเก่าๆ ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งก็ไม่มีการจัดมาก่อนแล้ว การจัดงาน 3 ทศวรรษนี้ เชื่อว่าจะทำให้เยาวชน แฟนกีฬารุ่นใหม่ได้รู้จักนักกีฬาที่เคยสร้างชื่อให้ประเทศไทยในยุคก่อนๆ มากขึ้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการรักการเล่นกีฬา รักการออกกำลังกายมากขึ้น ในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆ มีคุณค่าของสมาคมอย่างเต็มที่ และขอเชิญชวนประชาชนแฟนกีฬาทั่วไปร่วมงาน และชมการถ่ายทอดสด เพื่อให้กำลังใจนักกีฬาไทยด้วย

ดร.ก้องศักด ยอดมณี กล่าวว่า กกท.รู้สึกภาคภูมิใจที่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ให้ความสนใจ ให้ความสำคัญกับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ โดยเฉพาะนักกีฬายุค 20-30 ปีก่อน ที่บางคนไม่รู้จัก ไม่เคยเห็นผลงาน กลับมาขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นเกียรติประวัติกับชีวิตนักกีฬา ซึ่ง กกท.ก็หวังว่าสมาคมจะจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้นมาอีก

ดร.สุปราณี คุปตาสา กล่าวว่า งาน 3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ ของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ครั้งนี้ กองทุนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมสนับสนุนภาคเอกชน สนับสนุนงานที่ทรงเกียรติครั้งยิ่งใหญ่กับนักกีฬา ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของกองทุน ที่เราให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬามากมายอยู่แล้ว

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กล่าวว่า เราเป็นภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนกีฬามาเป็นเวลานาน ทั้งในส่วนการสนับสนุนกีฬาประเภทต่างๆ รวมทั้งตัวเองก็เป็นผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทย ที่เพิ่งความแชมป์อาเซียน 2022 ไปเมื่อเร็วๆ นี้ รวมทั้งการทำสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี ในส่วนของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯนี้ บริษัทได้ให้การสนับสนุนมาช้านาน ทั้งด้านทุนการศึกษาบุตรธิดาสื่อมวลชน, กิจกรรมของสมาคมตลอดมา

“สำหรับงาน 3 ทศวรรษสมาคม แป้งก็ต้องขอขอบคุณสมาคมด้วย ที่ให้เกียรติ เมืองไทย ประกันภัย เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน และก็ขอให้งานลุล่วงไปด้วยดี”

ด้าน นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคม เปิดเผยว่า นับว่าเป็นโอกาสดีที่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา ที่ก่อตั้งโดยสื่อมวลชนรุ่นพี่ๆ ในปี 2535 และก็มีการดำเนินกิจกรรมสมาคม เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ทั้งด้านทุนการศึกษา, การช่วยเหลือด้วยเจ็บป่วย และกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย จนถึงปี 2565 ก็ครบ 30 ปี หรือ “3ทศวรรษ” การก่อตั้งสมาคมพอดี ทางคณะกรรมการสมาคม จึงมีมติเห็นชอบร่วมกัน ที่จะจัดงานมอบรางวัลให้กับนักกีฬาในทศวรรษต่างๆ ในชื่องาน “3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ” เพื่อเป็นการรำลึกถึงผลงานของนักกีฬารุ่นต่างๆ โดยเฉพาะรุ่นก่อนๆ ที่เด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่แทบไม่รู้จัก และเป็นการให้เกียรติ ให้ความสำคัญกับนักกีฬาประเภทต่างๆ ที่เสียสละเวลาส่วนตัว ไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศมากมาย สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่อง

นายสุรศักดิ์ ณ นคร อุปนายกสมาคม ในฐานะประธานจัดงาน เปิดเผยว่า การมอบรางวัล 3 ทศวรรษ แยกเป็นทศวรรษแรก พ.ศ.2535-2545, ทศวรรษที่ 2 พ.ศ.2545-2555 และทศวรรษที่ 3 พ.ศ.2555-2565 ทางคณะกรรมการสมาคมแบ่งรางวัลเป็น 3 ทศวรรษ ทศวรรษละ 10 รางวัล รวม 30 รางวัล โดยจะคัดเลือกทศวรรษละ 10 คน ที่มีผลงานโดดเด่น ทั้งกีฬาสมัครเล่น และกีฬาอาชีพ และพิเศษอีก 2 รางวัล

สำหรับงาน “3 ทศวรรษ” สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ได้ติดต่อ “ศุภักษร” นายศุภวัฒน์ จงศิริ ผู้กำกับภาพยนต์ชื่อดัง และยังเป็นผู้กำกับการจัดงานแสงสีเสียงมากมาย รวมทั้งพิธีเปิด-ปิดกีฬาระดับนานาชาติ, กีฬาแห่งชาติ ที่ได้รับการยอมรับถึงความยิ่งใหญ่ อลังการ เข้ามากำกับงาน “3 ทศวรรษ” ของสมาคมด้วย ทั้งการแสดง และเพลง 3 ทศวรรษที่ร้องโดย “โป่ง หิน เหล็ก ไฟ” ทำให้เรามั่นใจงานจะออกมายิ่งใหญ่ สมเกียรติกับการก่อตั้งสมาคมมาแล้ว 30 ปี

นายสุรศักดิ์กล่าวถึงรางวัลที่จะมอบว่า สำหรับรางวัลแยกเป็นประเภทของรางวัล ดังนี้

1.สมาคมกีฬาแห่งทศวรรษ Sport Association of Decade

2.บุคคลสำคัญแห่งทศวรรษ The Person of Decade

3.ทีมกีฬาแห่งทศวรรษ Team of the Decade

4.นักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมแห่งทศวรรษ The Profession Player of the Decade

5.ผู้จัดการทีมแห่งทศวรรษ The Manager of the Decade

6.ผู้ทำชื่อเสียงในเวทีกีฬาสากลแห่งทศวรรษ The Man of the Decade

7.นักกีฬาตัวอย่างแห่งทศวรรษ The Idol of the Decade

8.นักกีฬายอดเยี่ยมแห่งทศวรรษ The Gloden Player of the Decade

9.ที่สุดนักกีฬาแห่งทศวรรษ The Icon of the Decade

10.วินาทีความทรงจำแห่งทศวรรษ The Moment of the Decade

ประเภทของรางวัลพิเศษ

1.รางวัลที่สุดแห่งความทรงจำ The Forever Memory of the Decade

2.รางวัลเกียรติยศแห่งทศวรรษ The Greatest Honour of the Decade

”ในส่วนของรางวัลแต่ละทศวรรษนั้น ที่ผ่านมาสมาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคม ส่วนหนึ่งมาเป็นคณะกรรมการคัดเลือก รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้คร่ำหวอดวงการกีฬาอีกส่วนหนึ่ง มาร่วมกันพิจารณาอย่างถี่ถ้วน มีการนำประวัติ สถิติ ผลงาน และภาพลักษณ์ทางสังคมของนักกีฬาคนนั้นๆ มาประกอบการคัดเลือกอย่างละเอียด เพื่อให้ได้นักกีฬาทศวรรษละ 10 คน ที่ประชาชน แฟนกีฬาชาวไทย ทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่ยอมรับ ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากในการคัดเลือก ซึ่งขณะนี้การคัดเลือกก็ใกล้จะสรุปแล้ว ทางสมาคมรับประกันว่า เมื่อประกาศชื่อออกมาแล้ว จะได้รับการยอมรับจากแฟนกีฬาชาวไทยแน่นอน” นายสุรศักดิ์กล่าวในตอนท้าย

นายศิริ สาระผล บรรณาธิการฝ่ายข่าวกีฬา ช่อง 7HD กล่าวว่า ช่อง 7HD ต้องขอบคุณสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯที่ให้เกียรติช่อง 7HD รับหน้าที่ถ่ายทอดสดงาน “3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ” ซึ่งเป็นงานเกียรติยศของสุดยอดนักกีฬาในช่วง 3 ทศวรรษ ที่ผ่านมา การถ่ายทอดสดครั้งนี้ ช่อง 7HD ก็เตรียมทีมงานมืออาชีพไว้แล้ว เพื่อให้ภาพแสงสีเสียงที่ออกมาเป็นที่ประทับใจของแฟนกีฬาทั่วประเทศ โดยจะถ่ายทอดสดช่วงเวลา 14.00-15.45 น.

สำหรับงาน ”3 ทศวรรษ วินาทีสู่ฝันพลังแห่งความภาคภูมิใจ” จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ ทางโรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ เริ่มตั้งแต่เวลา 12.30-16.00 น.